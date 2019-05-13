【安聯投信】美中貿易走向未明 高收益債小幅流出

美中貿易戰走向仍未明朗、新一波關稅正式開徵等情勢引發風險性資產修正，上週高收益債與新興市場債皆下跌，避險性較高的投資級債及公債則相對強勢，全球政府債券整體上漲 0.31%。從資金流向角度觀察，投資級債上週受益於市場避險，吸金 31 億美元，新興債資金流入稍為降溫，高收益債則呈現小幅流出。

安聯投信指出，隨著美中貿易談判發展未如預期樂觀，美國債市一度於 9 日呈現 3 個月期公債殖利率（2.429%）高於 10 年期公債殖利率（2.426%）的倒掛狀況，引起市場憂慮；殖利率倒掛狀況雖於一日內解除，但市場高漲的避險情緒仍使資金湧入公債，並使美國 10 年期公債殖利率單周下降 10 個基本點收於 2.44%。

同時，歐洲則因歐盟執委會公布的歐元區國內生產總值（GDP）低於先前預期，德國 10 年期公債殖利率單周下降 8 個基本點，以 - 0.05% 作收；整體而言，過去一周全球投資級公司債小漲 0.20%，其中美國投資級債上漲 0.34%，反映出對於貿易戰的避險情緒；歐洲投資級債下跌 0.17%。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，上週債市走勢充分展現了市場對於當前國際局勢的反應，波動較小的公債及投資級債在市場暗潮洶湧時相對受到青睞。

然而，謝佳伶指出，隨著公債殖利率的持續走低，甚至在歐洲呈現負數，高收益債相比之下，可為投資者帶來更佳的收益機會，而在布局高收益債時，須注意債券的存續時間長短，因存續期越短的債券受到市場波動衝擊的程度越小，故建議投資人若在此時想掌握收益機會，短年期高收益債券將為相對報酬可期，又可展現防禦力的優質標的。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，新興市場熱度稍微降溫，流入資金雖由前一周之 23.6 億降為 10.3 億美元，但因聯準會短期未計畫升息，非美市場資金可能維持淨流入走勢，包括亞洲相關債券在內的新興市場債仍具潛力，建議可挑選存續期短、殖利率較高的投資標的。

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