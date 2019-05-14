【台新投信】台新投信息收傘型基金准募 布局中國政策金融債、美元銀行債雙強債市 抵禦市場動盪

台新投信 2019年5月14號9點29分

全球第二季面臨漲多回檔壓力，任何風吹草動皆會讓市場大幅震盪，布局防禦性佳的理財商品方能有效分散風險，台新投信適時推出「台新息收傘型基金」，旗下二檔子基金「台新中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 基金」、「台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金」，分別布局優質的中國政策金融債券及美元銀行債券，由於與其他資產相關係數不高，且為投資等級債，收益率分別優於中國及美國公債，將是第二季動盪市場下的絕佳資產配置，5/13 已獲主管機關核准募集。

台新中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 基金經理人游欣穎表示，台新中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 追蹤指數為「彭博巴克萊中國政策金融債券 5 年期以上 150 億指數」，中國政策金融債發行者有三家，債券佔中國銀行間交易比重 60%，流動性佳，另一方面，中國政策銀行是由政府 100% 出資成立，中國政策金融債與國債信評同樣為 A+，信用評等佳；但在收益率方面，中國政策金融債目前約 3.96%，優於中國公債的 3.29%。

台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 基金經理人鄭吉良指出，台新美元銀行債券 15 年期以上 ETF 追蹤指數為「彭博巴克萊美元銀行債券 15 年期以上指數」，發行者為知名銀行（如美國銀行、花旗銀行、高盛、摩根大通等）且均為投資級債。美國銀行獲利能力佳，且具有銀行貸款成長、不良貸款減少雙利多，前景向上。美國銀行債券目前收益率約 4.37%，優於美國公司債的 3.66% 及美國公債的 2.49%。

【上述個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本基金未來之必然持股。】

【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表未來之必然持股。】

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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益 / 經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上櫃日止期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自成立日起至上櫃日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。台新中國政策金融債券 5 年期以上 ETF 基金主要投資於中國大陸之有價證券，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本子基金追蹤之標的指數成分債券係由國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行等三間政策性銀行所發行，故可能有集中投資少數發行人所發行債券之風險。本子基金可透過債券通交易機制投資大陸地區銀行間債券市場，其相關風險請詳閱公開說明書。BLOOMBERGR 乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業 (統稱「彭博」) 之商標與服務標記。BARCLAYSR 乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」)，經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與台新投信無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦本基金。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對台新投信、本基金之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。