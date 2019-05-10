〈母親節理財術〉跟媽咪聚餐、百貨送禮 刷對信用卡享回饋

母親節就在本周日 (5/12)，一年一度的母親節都是各家百貨業者、電商平台以及餐廳的大節日，業者看準國人過節商機，紛紛釋出消費優惠吸引顧客上門，銀行業者也加碼祭出刷卡優惠，民眾精打細算刷對卡消費，可以為荷包省下不少錢。

Money101.com.tw 表示，多數銀行會與餐廳合作，提供卡友用餐享折扣或是贈送小菜、小點心，不過要提醒民眾注意，大部分餐廳的刷卡折扣活動一遇到特定節日就無法使用，像是本週日的母親節部分刷卡優惠就不適用，建議民眾訂位時可以順口向餐廳詢問清楚，以免結帳時發生不必要的誤會。

即便如此，母親節當天全家人聚餐，選對信用卡結帳也能享有優惠。花旗卡友到全台連鎖餐廳貝里尼 BELLINI Pasta Pasta 消費滿 1000 元現折 100 元、這一鍋中式餐廳以 Apple Pay 結帳滿 2000 元現折 100 元。王道銀行簽帳卡卡友到 5 月底前，於全台王品集團旗下 9 家餐飲品牌（王品牛排、西堤牛排、陶板屋和、原燒、藝奇日本料理、聚北海道昆布鍋、夏慕尼鐵板燒、品田牧場、hot 7），海底?、屋馬燒肉、藏壽司、老四川、小蒙牛頂級麻辣養生鍋、瓦城泰國料理等餐廳刷卡，享 10％現金回饋，每戶上限 300 元，需登錄活動。樂天信用卡到 6 月底前於全台餐廳刷卡即享 3% 回饋，不過 Money101 金融比較平台提醒，百貨公司內的餐廳、美食街不適用。

知名餐廳訂位平台 EZTABLE 網羅多家五星飯店 Buffett、知名人氣餐廳，並且與花旗、國泰、中信、星展、一銀、華南合作，母親節當天聚餐享最高現折 10%，再加碼回饋最高 5% EZCASH(EZCASH1 元 = 現金 1 元，可於下次訂位時折抵)，卡友們於特殊節日只要訂得到位，優惠折扣也都拿得到。使用方法很簡單，透過網頁預訂餐廳，線上刷指定銀行信用卡，母親節就靠這招同時完成預訂與尋找餐廳折扣的任務。

一銀世界卡友透過 EZTABLE 預訂餐廳，享現折 10%，再享結帳金額額外 5% EZCASH 回饋；花旗全卡友享有現折 2% 再享 7% EZCASH ，其中 1 點 EZCASH 可以折抵 1 元消費，相當於 9% 回饋；國泰享購鈦金卡、遠東 SOGO 卡結帳金額現折 10%；星展全卡友、中信 Yahoo 聯名卡訂餐廳則享 10% EZCASH 回饋。Money101.com.tw 提醒消費者，EZTABLE 與各家銀行的回饋都有名額限制，有興趣的民眾趕緊趁早計畫。

母親節送禮給媽媽，也可以把握各家業者推出的優惠。永豐銀行推加碼 1% 現金回饋活動，卡友除了可以享有百貨通路 5%、旅行社 3.5%、電商平台網購 6% 以及實體 3C 通路 2% 的刷卡滿額禮之外，各通路消費每滿 5 萬元再享 500 元回饋。

兆豐銀行針對母親節檔期也推出免搶限額、不限卡別、不限金額，於全台百貨消費即享 0.5% 現金回饋；於百貨消費累積滿 5.2 萬元就送機場接送一趟，滿 10 萬元就享 2 趟機場接送免費；累積滿 60 萬再加送「禮遇通關」。

台北富邦銀行祭出限時母親節回饋活動，以「富邦 J 卡」到 5 月 12 日前於全台六大百貨公司，包含新光三越、遠東百貨、遠東 SOGO、微風百貨、台茂、廣三 SOGO 累積消費滿 2 萬元就享 10% 回饋，上限 3000 元，持卡人可以趁機買禮物送媽媽、與家人聚餐一卡搞定。

國泰世華卡友於 5 月 12 日前，在 PChome 線上購物消費達 5000 元，無論是一次付清或是分期，就送 600 元刷卡金，消費滿 1.2 萬元則送 1500 元刷卡金，最高可達 12.5% 回饋，不過，該活動需登錄且限量 800 名，有意搶回饋民眾務必於 5 月 12 日凌晨準時登錄。