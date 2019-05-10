美中處於關鍵時刻 殖利率曲線再度倒掛

自今年 3 月 23 日部分殖利率出現倒掛後，週四 (9 日) 上調關稅迫在眉睫，貿易戰恐慌蔓延，3 個月期和 10 年期公債殖利率曲線再度出現短暫倒掛。

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)，殖利率曲線倒掛往往歷來被視為即將到來的經濟衰退的可靠指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現。

台北時間週四 (9 日) 下午 10 時許，10 年期公債殖利率下跌至 2.426%，而 3 個月期公債殖利率曲線徘迴在 2.429%，隨著川普樂觀表示，本週美中貿易團隊仍可能達成協議，截稿前，該倒掛情況暫時消退。

週四 (9 日) 外媒問及貿易協議的前景時，美國總統川普表示，我們拭目以待，雙方貿易代表將在晚間於華府會面，本週仍可能達成協議，但關稅對美國來說是一個絕佳的替代方案。

Gluskin Sheff 財富管理首席經濟學家 David Rosenberg 指出：「我認為我們將陷入經濟衰退，我不會坐在這裡確定經濟衰退將在哪天、哪週、哪個月發生，但倒掛已然存在。」

Rosenberg 提到：「我們現在談論的是貿易，但前提始終是，在經歷貨幣政策緊縮週期後，不可能有 (經濟衰退) 的赦免金牌。」