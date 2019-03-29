股神巴菲特：近期經濟成長失去一些動力

近期市場瀰漫美國經濟增長可能停滯不前的擔憂，提高了股市波動性，並推動美國公債殖利率全面下滑，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 週四 (28 日) 接受財經媒體《CNBC》訪問時表示，最近經濟確實接近明顯放緩的狀態。

上周五，美國 10 年期債券殖利率低於 3 個月期，形成倒掛，美國 10 年期公債殖利率持續下跌。美國短期公債殖利率超越長債殖利率形成「倒掛」(或稱反轉)，向來被視為可靠的經濟衰退指標。

對此，股神巴菲特表示他並不擔心。

對此，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 受訪時表示：「看起來經濟確實是在放緩，我並不是說它正在逆轉，但從所有行業來看，特別是鐵路行業統計數據似乎都表明，經濟增長的速度似乎都在放緩。」

巴菲特掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway）旗下企業鐵路公司 BNSF Railway Company 正在釋出增長放緩的訊號，然而，他補充說，部分數據可能會受到諸如天氣等季節性因素的影響。

面對到來的經濟放緩，巴菲特提到：「這不會改變我們所做的任何事情。如果 (市場的經濟衰退指標) 有閃爍的紅燈或是出現模糊的紅燈，我們會繼續按往常的方式進行投資。」

他向來堅信，金錢總是向著機會流動，而美國則是充滿了機會，即美國是最佳投資之地。

巴菲特重申：「如果投資人真的想賭美國，上帝保佑美國！」