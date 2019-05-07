〈關稅戰再起〉別人恐懼他貪婪 債券期貨交易解讀：緊張不會太久

期權交易正在買進美債與德債的賣權，準備迎接全球最安全資產下跌帶來的獲利。《彭博社》報導，對這類合約的需求主要來自於亞洲的交易者，看來他們預期，近來中美關稅戰的緊張情勢並不會維持太久。

川普上周末的推文說，將把 2000 億美元的中國商品關稅從 10% 提升至 25%，造成周一 (6 日) 全球金融市場一片慌張。不過今日中國商務部表示，中方談判代表、國務院副總理劉鶴本周仍將訪美，讓周二的債券市場暫時維持穩定。

Mizuho International Plc. 的歐洲利率策略主管 Peter Chatwell 分析，從上述的債券交易布局來看，市場樂觀認為中國將會讓步，中美會達成貿易協議。「但如果這些交易只是投機布局，本周結束前，中美得達成協議、美國通膨必需表現強勁才行。」

(圖：Bloomberg)

投資人認為這樣的德債期權交易，能有效將 10 年期收益率提高約 9 個基點。以美債為標的的類似作法，則讓收益率上升 15 個基點。

今年以來，對於全球貿易問題和經濟可能衰退的擔憂，讓整體公債市場表現有些低迷。台北晚間 8:12，10 年期美債殖利率為 2.47%，與前一交易日不相上下；10 年期德國公債殖利率則為 -0.03%，較前一交易日下跌了 4 個基點。