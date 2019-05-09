宣德 Type-C出貨大成長

【撰文／陳子榕】

宣德 (5457) 主要營收來源，包括 Apple watch、AirPods 和 Type-C 等，其中，Type-C 受惠高速、快充的需求增加，今年在手機、筆電滲透率持續攀升，加上 USB 3.2 問世，預期也持續帶動 Type-C 連接器／線需求看增，擴產迎接商機。宣德受惠 Type-C 滲透率提升，出貨量漸放大，營收占比從過去個位數拉高到雙位數，公司除積極擴產因應，據悉今年也將推出防水利基型 Type-C 新品，衝刺業績獲利表現。此外，宣德在伺服器布局效益今年可望顯現，加上電動車應用隨母公司立訊打進國際大廠供應鏈，今年營運可望顯著升溫。

宣德大股東立訊預告第一季營運優於預期

宣德大股東立訊精密公布去年財報並預告第一季營運優於預期，今年無線藍芽耳機 AirPods 及汽車類產品持續成長，宣德在富爸爸營運持續看漲，無線充電及電動車連接器線等產品，可望轉單挹注持續受惠。

立訊公布 2018 年度財報，年營收人民幣 357 億元，稅後淨利 27.27 億元，每股稅後淨利 0.66 元，該公司並預告第一季獲利在 5.66 至 6.32 億元間，年增 70％至 90％，優於市場預期。

立訊在 2012 年透過香港聯滔電子入股宣德 30.98％股權，成為該公司最大股東，近年來將部分訂單釋出予宣德供輸新血，讓宣德間接打入蘋果及特斯拉供應鏈，營收連續五年成長。

3 月營收 4.68 億、年增 91.40％

宣德第一季經會計師核閱後財報，累計營收 11 億 7657 萬 5000 元，營業毛利 1 億 8396 萬 7000 元，毛利率 15.64％，營業淨利 1823 萬 9000 元，營益率 1.55％，稅前盈餘 2661 萬 3000 元，本期淨利 1950 萬 8000 元，合併稅後盈餘 1136 萬 1000 元，EPS 0.07 元。

來源：《萬寶週刊》 1332 期

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