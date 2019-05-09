上海國際車展亮點 就在這裡

各大車廠無畏車市寒風，在車展中較勁，除了大秀自家全新電動車款之外，自動駕駛與車聯網技術也是車用電子廠商積極發展的方向。

【文／馮欣仁】

四月中下旬的上海仍帶有一絲涼意，對比兩年前上海車展人擠人、萬頭鑽動的盛況，今年場面顯得格外冷清。雖然國內外各大車廠依然出席踴躍，但卻不敵整體大環境的不景氣。二○一八年中國汽車銷售創下二八年以來首度負成長，市場也傳出中國當局將祭出一連串刺激車市的措施，但根據中國汽車工業協會統計，今年第一季新車銷量達六三七萬輛，較去年同期衰退十一．三％，顯然市況依然未見起色。不過，自四月一日起，中國政府將課徵於車廠的增值稅由十六％下調至十三％，促使賓士、BMW、Volvo 等豪華車商調降終端售價，藉此刺激買氣。

相較於傳統燃油車，中國已是全球最大的新能源汽車市場，一八年中國新能源車銷量達一二五萬輛，今年第一季產銷分別完成三○．四萬輛和二九．八九萬輛，較去年同期增長一倍和一．一倍，市場預估今年中國新能源車銷量上看一五○萬輛。有鑑於新能源車市場快速成長，在今年上海車展中，包括豐田、福斯、賓士、BMW、Audi、別克、日產、本田等歐美日國際車廠，均展示出自家即將量產的新能源車。

新能源車勢在必行

豐田汽車發表二款以ＴＮＧＡ平台打造的首款純電動車 C-HR EV 及 Izoa （奕澤） EV，預計二○二○年開賣；並在二○二五年前持續在全球推出至少十款純電動車，公司內部已訂出二○三○年達到全球販售五五○萬輛電動車款的目標。本田發布了中國合資公司東風本田的純電動汽車的概念車「X-NV」，力拚今年下半年上市。福斯汽車推出全新五米長的ＳＵＶ電動概念車 ID. ROOMZZ，預計二一年正式量產上市。這款車配備八二 kWh 電池模組，最大續航力可達四五○公里（ＷＬＴＰ測試標準），或是四七五公里（中國ＮＥＤＣ測試標準）；可以在大約半小時內，讓它透過一五○kW（DC）直流快速充電系統充電，達到八○％的充電量。

此外，福斯 ID.ROOMZZ 結合了福斯的 IQ.Drive 自駕系統，駕駛只需按下多功能觸控方向盤上 Logo，即可將方向盤收起，而駕駛所需的行車資訊皆清楚整合至方向盤旁的玻璃面板，形成簡潔俐落的駕駛空間。與此同時，智慧型ＬＥＤ燈組在 ID. Pilot 自動駕駛模式下，會自動偵測外在道路環境狀況，且透過燈光排列方式的不同與其他用路人示意，大幅度提高行車環境安全。

福斯身為中國最大車廠，合資車廠上汽大眾安亭工廠與一汽大眾佛山工廠的兩座ＭＥＢ工廠目前正在施工中，計畫明年建成投產；屆時福斯汽車集團將在中國新增每年六○萬輛純電動汽車的技術能力。除了福斯之外，豪華車品牌２Ｂ１Ａ（Benz、BMW 與 Audi）在新能源車發展也相當積極，像是賓士的 EQC、奧迪的 e-tron 以及 BMW 的 Vision iNEXT 概念車均在今年上海車展登場，也吸引眾多目光。

不過，當前中國新能源車市場仍由比亞迪、北汽、吉利、奇瑞等自主品牌所主導，尤其，比亞迪去年共賣出二四．七萬輛新能源車，不僅穩居中國新能源車龍頭，更稱霸全球。今年首季受惠於新能源車持續熱賣，帶動營收達三○三．○四億人民幣，年增二二．五％；稅後淨利七．五億人民幣，年增高達六．三倍，成為中國少數首季獲利優於去年同期的車廠。比亞迪在香港掛牌股價，今年以來漲幅達七％，反觀，特斯拉則是下跌二三％之多。不過，從今年六月二十五日起，中國地方政府將不再對新能源汽車給予購置補貼，屆時是否會衝擊銷量，值得留意；同時也將是考驗中國各家新能源車廠競爭力的關鍵時刻。

ＺＦ打造Ｌ４自駕車

今年上海車展除了各大車廠參展之外，包括：Bosch、Continental、ZF Friedrichshafen AG、Denso、Valeo、Autoliv、Dana、Schaeffler、Hella 等國際重量級的汽車零組件與車用電子系統廠也均有參展。汽車動力傳動系統、底盤技術及主被動安全技術領域大廠 ZF Friedrichshafen AG，與可程式邏輯閘陣列（FPGA）大廠賽靈思（Xilinx）攜手合作，開發出名為第三代 ZF ProAI 產品，可實現 Level 4 自動駕駛。賽靈思透過 Zynq 7000（雙核心）以及 MP SOC（四核心）切入自動駕駛領域，主要創新應用在全螢幕顯示、駕駛員監控、倒車影像等領域，還有雙鏡頭攝影機、環景系統等都可以找到賽靈思的產品應用方向。在 ADAS 市場上，賽靈思的ＦＰＧＡ經證實有助於處理來自各種感測器（包括影像感測器、光達或雷達等）的複雜感測資料。

目前賽靈思已在車用電腦視覺處理市場占有率排名第二，僅次於 Mobileye；並與 Bosch、Magna 和 Continental 等多家一線供應商在成像處理方面都有合作。更值得一提的是，賽靈思在光達（LiDar）晶片占了主導地位，不僅用於幾家主要的 Tier 1 光達產品中，同時也被多數新創公司的設計採用。憑藉著賽靈思本身ＦＰＧＡ具備的低延遲、低功耗的性能條件，近期在車用領域已與許多車廠及物聯網廠商合作。賽靈思在汽車領域擁有深厚強大的技術背景，十二年多來賽靈思已累計向各家車廠與一級供應商提供累計超過一．六億顆的車用元件，其中包含五五○○萬顆的 ADAS 晶片。

來源：《先探投資週刊》 2038 期

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