【柏瑞投信】基本面無虞，高收益債還有漲升空間

美國企業財報表現優於預期、美國聯準會 (Fed) 維持鴿派立場、中國經濟數據較預期樂觀等正面消息，支撐高收益債市維持年初以來的彈升格局。柏瑞投信表示，美國股市近期再創新高，顯示市場更加認同美國經濟成長只是放緩，現階段的環境有利風險性資產，投資人若想掌握美國經濟成長機會，又不想承受美股的高度波動，不妨考慮今年表現出色、且波動較小的高收益債。

儘管經濟成長疑慮未消，美國 S&P 500 指數卻頻創新高，原先市場擔憂第 1 季企業盈餘衰退，不過以目前財報公布的狀況判斷，之前預期似乎太過悲觀。此外，今年來隨市場氣氛好轉，高收益債的初級市場恢復熱絡，狀況良好。據 Bloomberg 統計，今年美國高收益債的整體發債量相當節制，1 月到 4 月的發債規模約比去年同期減少 4%，沒有供給過多的問題。

貨幣寬鬆環境有利高收債

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人李育昇表示，美國今年第 1 季經濟成長率達 3.2%，優於市場預期、Fed 及歐洲央行利率決策會議結果均較巿場預期更為鴿派，而美國勞動市場依然強健，失業率保持低檔，薪資穩步成長，並未造成顯著的通膨壓力，延續高收益債及新與巿場債今年的漲勢。

由於 Fed 維持基準利率不變且預計今年將不再升息，並自 5 月開始放緩資產負債表的縮減速度，並於 9 月底停止縮表，而歐洲央行 3 月會議亦維持利率不變，並宣布 9 月起將推出新一輪定向長期再融資操作 (TLTRO) 至 2021 年 3 月，全球兩大央行鴿派態度均超出預期，有利債市發展。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人李育昇指出，全球高收益債指數 * 年初來到 4 月底的漲逾 8%，雖然看似漲幅已高，但部分只是填補去年的跌幅。從歷史各年度的報酬率來看，全球高收債在下跌後隔年都有強勁反彈，今年的好表現並不讓人意外。第 1 季企業財報盈餘優於預期，則能進一步強化市場信心，幫助全球高收益債延續反彈。

搭配新興債更具吸引力

柏瑞投信表示，從經濟及企業基本面觀察，目前利率風險及信用風險皆屬可控。然而，在強勁反彈之後，美國高收益債的殖利率已見回落，不過新興市場高收益債殖利率仍在較高水準，建議挑選有部分配置新興市場的全球高收債基金，將有機會兼顧收益潛力及波動風險。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人李育昇指出，在投資組合上，著重已開發國家配置，以美國為主，占比 48.1%，而新興市場國家比重目前約等同參考指標，為 33.9%。惟目前投資側重個別債券的選擇，由發行公司的基本面尋求投資價值。由於市場波動可能加大，布局高收益債仍須留意市場的波動風險。

柏瑞投信重視海外集團和當地經理人的專業與團隊合作，因此屢獲大獎肯定，今年 1 月獲得香港《指標》雜誌頒發「全球高收益固定收益」類別，「最佳基金公司獎」之《同級最佳》獎 **。另外，也連續兩年 (2018 年、2019 年) 贏得 Smart 智富台灣基金獎之「固定收益型基金團隊研究獎」*** 的殊榮。

柏瑞投信旗艦基金之一的柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 已成立超過 10 年，為台灣第一檔境內高收益債券型基金，截至 3 月底的規模為新台幣 300 億元，為境內規模最大基金王 ****。

* 本文所指全球高收益債價格與指數，皆以彭博巴克萊全球高收益債指數為例。

** 資料來源：香港指標雜誌，2019 年 1 月。

*** 資料來源：Smart 智富月刊，2018 年 2 月，2019 年 2 月。

**** 資料來源：投信投顧公會，分類依據投信投顧公會分類 - 境內高收益債券型，2019/03/31。

風險預告：所有投資均涉及風險，包括本金的潛在虧損。過往業績並不代表將來表現。如適用，應參閱發售章程內的詳情，包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其他投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到投資組合價值的漲跌，若為波動性較高的投資組合，當投資價值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包括損失所有投資）。投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。

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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。