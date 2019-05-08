【百達投顧】機器人市場起飛 你跟對了嗎?

前言：

人工智慧、深度學習等技術的推進，以及工業 4.0 時代、高齡化社會到來，機器人不負眾望，成為下一波科技的爆點！面對這股無微不「智」的機器人錢潮，哪些領域最具看頭？隨著機器人應用不斷深化，智慧城市來襲，又將會帶來哪些投資契機？

第一篇標題：技術及貿易戰助攻 機器人產業有錢景

機器人不再只出現科幻電影，而是現在進行式，如今，掃地機器人充斥一般家庭，工廠組裝改成機械手臂，乃至於無人機運送包裹、機器人手術、無人計程車，顯示機器人已滲透至日常，吸引全球重量級企業競相投入，爭逐這股破壞式創新商機。

全球正經歷著新一輪的科技及產業變革，若說工業時代最具代表性的產物是蒸汽機，電氣時代是發電機，資訊時代是計算機，如今迎來智能時代，便是機器人了，它結合人工智慧，具備感知、導航及認知能力，人機更能夠互動。

機器人產業能夠大躍進發展，主要拜賜於技術的進度，尤其 2016 年人工智慧 AlphaGo 打敗棋王李世?，自此「人工智慧」討論熱度急速升溫。百達投顧總經理梅以德指出，近幾年來，大數據、運算能力和機器深度學習等技術越趨純熟，有助於人工智慧普及，也擴展了應用領域，機器人產業因此爆發性成長，不僅帶動新製造模式、新商業模式，更促進了智能經濟的蓬勃發展。

另一方面，從政策面來看，中美貿易戰對於機器人產業發展，也起了推波助瀾效果。雖然貿易戰導致全球貿易量下滑，進而影響機器人產業的訂單量，短線而言，不利於機器人產業。然而就長期宏觀角度來看，並非是負面影響。

百達投顧總經理梅以德認為，貿易戰最終目的是生產去中心化，要達成此目標，企業未來反而會強化機器人產業投資。以美國而言，勞動人力不如中國，不過技術高、資金多，因應在地生產，企業將會加快自動化腳步，擴大機器人或工業 4.0 自動化等相關投資，以達到生產去中心化目的，因此，貿易戰的長期結果反而有助於機器人產業發展。

由於機器人產業前景看俏，不僅世界各國競相投入，投資人也想要掌握相關投資契機，不過，機器人議題發酵已經多年，產業發展是否過熱？現在是布局的時機嗎？梅以德舉例，以前國人最愛投資的能源、礦業、生技、科技等類型產業，都是屬於流行趨勢，這些產業在大爆發年代，累積漲幅約 400%~500% 左右，一個波段上漲期間至少 70 個月以上。

他說，機器人就如同這些產業，也是大趨勢的改變，並非是短期就會結束的產業。以百達 - 機器人科技基金來看，從 2015 年成立至今，累積漲幅約 70%，波段上漲期間大概 30~40 個月左右，預期未來隨著人工智慧等技術的不斷演進，機器人產業後市發展依然可期，現階段仍可佈局相關題材，以掌握智慧科技投資契機。

第二篇標題：機器人投資浪潮 軟硬皆有甜頭

機器人產業商機究竟有多大? 預估市場產業規模超過 5 兆美元，包括機器人、自動化、人工智慧等三大領域，受惠產業遍及軟硬體產業鏈。

隨著機器人廣泛應用於生活領域，機器人產業在低迷景氣之中異軍突起、逆勢成長，BCG(波士頓顧問公司)、Tractica 等國際知名研究調查機構，均認為機器人產業成長速度遠超乎預期。

其中 Tractica 預估，2020 年全球機器人營收市值將首度突破 1,000 億美元，而 2025 年將達到 5,000 億美元。亦即未來六年間，全球機器人產業營收成長超過 500%。百達資產管理也統計，個人運用機器人方面，2008 年市值 1.7 億美元，到了 2015 年市值翻漲 50 倍，達到 87 億美元，更預估 2025 年機器人市值將高達 4,330 億元。

從這些預估數字來看，機器人產業成長具爆發性，未來產值突破上兆美元，並非難題。

如今機器人在零售、物流、醫療、農業、工業等領域應用逐漸普及，不少行業將迎來新一輪的發展。也因此，許多企業意識到機器人即將改變世界局勢，擁抱機器人發展，力求在智能革命中搶占先機。不過，機器人產業並不止於有形體的機器人，百達認為，機器人技術、自動化及人工智慧等三大領域，均是機器人產業範疇，可以從中發掘相關投資契機。

機器人技術方面，研發機器人感知、處理、交流與行動技術的公司值得留意。例如機器人手術越來越普及，機器人手術鼻祖、也是霸主的直覺手術 (Intuitive Surgical) 公司所生產的達文西機器人全球出貨 4,400 台，一台售價約 4,000 萬台幣，不過，該公司主要營收並非是靠賣機器，而是耗材及維修服務。

百達投顧總經理梅以德指出，機器只能賺一次，但是耗材及售後服務可以賺上好幾年，包括刀具更換、機器維修、外科醫生訓練等，所以，直覺手術公司 70% 收入來自於常續性收入，如同在全球置放了 4,400 個印鈔機一樣，能夠持續有現金流進帳。

自動化領域，包含工廠及企業流程，前者像是自動化生產線，用機器人撿貨與放置、簡易組裝與供應鏈自動化。舉例來說，位居全球四大機器人家族之首的發那科 (Fanuc) 公司，開發出全球搬運力最強的機械手臂，可以搬運飛機引擎罩，令人嘆為觀止。

梅以德表示，發那科被稱為「工廠界的微軟」，市值與鴻海相當，員工人數只有 5,000 人，遠遠低於鴻海的 130 萬人，獲利率卻高達 28%，如此表現歸功於極高的技術含量，也正是短鏈革命之下，機器人能夠實現的遠景。

企業自動化則是採取自動化軟體，用於收集、分析與處理資訊，或是訂單處理自動化。近年股價亮眼的 Twilio 就是其中佼佼者，Airbnb 利用 Twilio 的自動化訊息與確認功能，為屋主與客人自動完成住宿訂單；Dell 也利用其服務建立訂單通知系統，降低客服資源運用並提高銷售。

人工智慧領域方面，輔助消費者日常生活服務應用的機器人與自動化公司都可列為投資範疇，尤其人工智慧更是機器人核心價值所在，像是 Google 在 AI 相關發展上非常積極，它於 2016 年宣示全新發展策略，將由「Mobile First(行動優先)」改為「AI First(人工智慧優先)」，近期便與麥肯錫合作，希望透過人工智慧來推動社會變革，改善 17 項聯合國永續發展目標，包含消除貧困、飢餓與促進人類福祉。

由於機器人產業已經成為股票投資最熱的題材之一，國內目前核備的相關境外基金與境內基金，包含機器人、自動化、人工智慧等相關題材的基金共有 8 檔。其中成立時間最早的是百達機器人科技基金，2015 年 10 月即已成立，是全球最早成立的機器人科技基金之一，規模也是全球最大，截至 3 月底規模超過 1,600 億台幣。

第三篇標題：智慧城市大時代來臨 商機就在身邊

隨著人工智慧技術純熟，智慧家居、智慧城市的想像便開始受到熱烈討論，不管新、舊城市都積極邁向智慧城市發展，尤其是人工智慧、物聯網、醫療、交通、商業等跨領域的整合及應用，將引領智慧城市再升級，食衣住行育樂處處是商機。

世界各國不斷推進都市化進程，包括新城市誕生及舊城市翻新，百達指出，聯合國 2018 年發布的世界城市化展望報告顯示，新興國家城市化的速度急起直追，未來 30 年將新增加 25 億的城市居民，其中有 90% 來自亞洲和非洲。不僅新興國家居民往都市集中，成熟國家亦是如此，於是老城市翻新建設不斷，例如紐約將電話亭改造為資訊中心，提供民眾查詢市政資訊。

不管新城市建設或老城市翻新，在雲端、大數據、物聯網、人工智慧等技術加持下，智慧城市誕生了，成為現今各國城市建設的發展趨勢，包括美國、英國、德國、荷蘭、日本、新加坡、韓國等先進國家，甚至是中國、印度等新興國家，都積極展開智慧城市的發展，像是中國在 2012 年成立「中國智慧城市產業聯盟」，印度 2015 年喊出建造百座智慧城市計畫。

智慧城市的興起，讓許多企業看準這股商機，紛紛轉型擁抱人工智慧，各行各業都想利用新智慧科技打造競爭優勢，成為破壞式創新浪潮下的新贏家，而這也是智慧城市的投資契機。

百達投顧總經理梅以德表示，智慧城市不只是機器人或人工智慧等產業受惠，善用這些技術的公司也會跟著受惠。換言之，機器人產業宛如供應商，客戶端是投資智慧城市的企業，因為善用機器人技術，而能夠增加競爭力。所以，智慧城市的商機除了來自於科技產業之外，還涵蓋房地產、金融等範疇。

事實上，智慧城市並沒有那麼遙遠，從日常生活中隨處可以看到體現，就如同以下幾個案例，都正在智慧城市中發生，食衣住行育樂處處是智慧城市的發展商機。這些企業能夠擁抱人工智慧，擺脫傳統，更為進化，創造雙贏局面，不僅消費者生活更美好，企業獲利也有所斬獲，甚至是領先同業的關鍵。

像是達美樂利用電腦視覺和人工智慧分析，來判斷披薩烘烤狀況，以確保披薩品質，用科技讓披薩更好吃，更開發不同訂購管道、在紐西蘭實施無人機外送等等，積極擁抱智慧科技，讓達美樂 2017 年全球營收首度超越必勝客 (Pizza Hot)，打破萬年老二的魔咒，成為世界第一大披薩店。

智慧城市中，數位支付非常重要，尤其無現金化已經是全世界趨勢。當線上消費、電子支付越來越發達，萬事達卡用人工智慧抓盜刷，利用 AI 辨識消費者的行為特徵，例如打字速度、填欄位習慣、操作順序等，辨識交易者是否為本人，觀測參數達上百項，歸功於此，近一年萬事達卡的營運表現比同業亮眼許多。

在智慧居家方面，以云米科技為例，該公司已發展出 60 多種互聯網家電，真正實現智慧居家的生活樣貌，其中一項產品「魔鏡」，如同智能管家，能夠觀看影片、檢測肌膚狀況、記錄身體變化等等。

全球排名前五大的通力電梯則利用物聯網、雲端服務平台收集和儲存數據，再透過大數據分析和認知計算處理，系統會提供決策建議給維修工程師，使其能夠迅速訂定最合理的行動方案，快速排除故障。它也協助飯店客房服務機器人自主乘坐電梯，到達指定房間，提供餐飲服務。通力電梯將人工智慧嵌入運營中，預估在智能建築領域將掀起一股創新風潮。

在城市中，雙薪家庭居多，托兒是個問題，於是美國 Bright Horizon 公司推出即時線上托兒預約 APP，讓父母即時找到適合的兒童照護服務。同時，該公司也跟全球大型企業合作，在企業中經營托兒及學前教育中心，由企業提供場所，Bright Horizon 提供軟體、師資及教育系統，使得該公司的托育中心收益快速增長。

全球咖啡店巨頭星巴克每周約完成 9,000 萬交易次數，不僅透過咖啡豆滿足狂熱粉絲，還利用人工智慧決定開店地點，也透過交易大數據分析消費者行為，改善客戶體驗，並制訂活動提升顧客黏著度，有效地幫助推動銷售和業務決策。

看好智慧城市的高速發展，百達推出「智慧城市基金」，著重於善用機器人、人工智慧、自動化提高競爭力的企業，例如：智慧建築、金融科技、智慧電梯、智慧移動、數位基礎建設、公用事業、智慧辦公室、自動倉儲等等，只要企業能夠擁抱智慧科技、受惠智慧科技應用，而能強化自身競爭力，均是投資範疇。而投資在這些具獨特競爭力的企業，便能成為機器人與人工智慧破壞式創新浪潮下的新贏家。

鉅亨精選基金:

>>> 百達 - 機器人科技 - R 美元

>>> 百達 - 智慧城市 - R 美元

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