市場偏鴿債市氣盛 用三招挑債提高勝率

聯準會朝鴿派立場靠攏，拉抬債券市場氣勢，但債券種類百百種投資人該怎麼挑選？投信業者建議，挑選債券可從「高殖利率」「低存續期」與「和股債市相關度」三大面向著手，才有機會捕捉上漲空間。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，美國聯準會 4 月利率按兵不動，主席鮑威爾會後記者會表示目前沒有調整利率方向的必要，以此來看，債券如能提供較高的到殖利率，扣除通膨後的實質配息率仍高，相對比較能夠提供較高收益的標的。



目前全球主要券種殖利率，以美國高收益債券到期收益率最具吸引力，殖利率 6.7%，高於歐洲高收益債券、新興美元債與亞洲美元債，在實質存款利率皆低於 1% 的環境下，債券高殖利率相對具備優勢。

其次則是債券存續期，黃奕栩表示，存續期間是用來衡量債券對利率的敏感度，一般來說，存續期短的債券對於升息的敏感度較低，債券跌價風險也較小。

目前美國高收益債券存續期間僅 3.4 年，僅約美國國庫券的一半，在未來美國利率水準正常化，美高收益債相對較具利率彈性優勢，較能禁得起利率走升的考驗。



第三則是與股債市相關度，黃奕栩說明，美國高收益債和 MSCI 全球指數相關係數達 0.8，換言之，如果全球股市上漲，美高收益債也有機會能同步受惠看漲。

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人李育昇指出，Fed 維持基準利率不變且今年不再升息，預計 9 月底停止縮表；歐洲央行 3 月會議亦維持利率不變，9 月起將推出新一輪定向長期再融資操作 (TLTRO) 到 2021 年 3 月，全球兩大央行鴿派態度均超出預期，預料將有利債市發展。

李育昇認為，全球高收益債指數今年初以來漲幅逾 8%，從歷史各年度的報酬率來看，全球高收債在下跌後隔年都有強勁反彈，由於第 1 季企業財報盈餘優於預期，則能進一步強化市場信心，幫助全球高收益債延續反彈。