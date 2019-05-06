〈5月報稅季〉合法省稅有訣竅 四種保險都可列舉扣繳

5 月報稅季來了，受惠於稅制優化改革上路，預估有 8 成民眾，尤其是小資族今年報稅時對於節稅會很有感，專家提醒，今年報稅時除了四大定額扣除額以外，也別忘了還有列舉扣除額，包括壽險、儲蓄險、醫療險與勞保都可列舉扣繳，每人可享 2.4 萬扣除額。

錠嵂保險經紀人大里通訊處襄理于雲真表示，今年新制一口氣提高四大定額扣除額與基本生活費，同時取消 45% 高所得稅率級距，與廢除兩稅合一部分設算扣抵等制度，預估今年每位納稅義務人的免稅額可望較去年增加 10.2 萬元。

于雲真表示，除了四大定額扣除額外，也別忘了善用其他列舉扣除額，包括房貸、捐贈與保費支出等，以保險來說，除了健保費外，每人有 2.4 萬元的扣抵額度，包括壽險、儲蓄險、勞工保險與醫療險等都可列舉扣除額。

此外，醫療費用中還有兩種無上限可抵扣稅額的費用，包括健保就醫與非健保醫療費用，于雲真說明，只要就診的醫院是財政部認定可扣稅的醫療單位其醫療費用支出，都可無上限抵扣稅額。

但于雲真也提醒民眾，保險雖然具節稅效果。但投保應以保障為主要考量，千萬別以節稅為目的隨意投保，建議民眾在購買保險或檢視保險保障前，可優先強化意外、醫療與失能險等保障，投入保費在所得的十分之一以內為宜。

