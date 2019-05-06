【統一投信】四大利基 東協股市有補漲空間

自從美國聯準會（FED）轉向鴿派，美國與中國第一季 GDP 皆優於預期，美國標普 500 指數成份股已公布財報有 73% 優於預期，推動美股四大指數再創歷史新高，全球股市也震盪走升。今年來 MSCI 世界指數累積漲幅近 15%、新興市場指數漲 12%、東協指數漲幅只有 6.6%（至 2019/5/2），漲勢落後且尚未回到前波高點。不過，看好東協股市政策不確定性降低、資金陸續回流、基本面轉佳、貨幣趨穩等四大利基，後續有補漲空間。

統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，東協表現落後的原因，主要受到馬來西亞拖累，該國新政府去年上台後持續檢討前朝政策，引發工業投資疑慮，再加上 FED 停止升息使得銀行股利潤空間縮小、股價修正，令馬來西亞股市今年來仍是負報酬，在全球股市表現最弱。而泰國、印尼及菲律賓分別於 3 月至 5 月舉辦重大選舉，短期政經不確定性也導致外資暫時保守以對。

不過，進入第二季後，隨著政經不確定性因素逐漸消除，外資已緩步回流東協股市，其中最明顯的是印尼，在 4 月 17 日大選投票日後，執政黨連任令市場期待後續新政策的推出可望增添成長動力，外資本季以來買超印尼股市 37.26 億美元，居新興亞股之冠。已在 3 月底結束大選投票的泰國，本季外資對其股市也由賣超轉為回補，目前僅馬來西亞仍為賣超。

張浩宸指出，美國聯準會持續偏鴿，美元不再強勢，將帶動外資持續流入東協市場，並支撐貨幣走穩，東協國家貨幣今年來普遍升值，走勢較其他新興國家穩健。同時，由於通膨趨穩，去年被迫跟著聯準會升息的東協國家央行有貨幣寬鬆空間，將提高本土資金進場意願。

基本面方面，張浩宸表示，東協各國除馬來西亞外，菲律賓、印尼、越南、泰國及新加坡 4 月份製造業採購經理人指數 (PMI) 皆在高於 50 擴張值之上。隨著中國境內製造業加速南移，東協國家 PMI 可望持續成長。相對看好的產業包括，工業及原物料、公用事業、消費及地產。

長線來看，根據國幣貨幣基金（IMF）預估，東協今、明兩年整體經濟成長率仍維持在 5% 以上，優於其他新興市場。即使到 2024 年，東協經濟仍將維持中高速成長，其中，菲律賓及越南更可望高達 6% 以上。

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