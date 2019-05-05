ETF、ETF連結基金傻傻分不清楚？4大資產配置教戰

投資人可能對 ETF、和最新問世的 ETF 連結基金傻傻分不清楚，迷惑為什麼 ETF 已經很方便，且券商也有 ETF 定期定額可投資，還有 ETF 連結基金？

對此，有「國民 ETF」之稱的元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 ETF(0056-TW)，5 月底即將推出全台首檔「ETF 連結基金傘型基金」，主要就是讓沒有證券戶頭的基金族，可藉台股 ETF 連結基金，投資全台最夯的「國民 ETF」，且元大投信研究團隊還祭出 ETF 連結基金 4 種資產配置教戰守則。

「元大台股 ETF 連結傘型基金」其三檔子基金為：「元大台灣卓越 50ETF 連結基金」、「元大台灣高股息 ETF 連結基金」、「元大富櫃 50ETF 連結基金」。

元大台灣 50、元大高股息兩檔受益人數都接近 10 萬人，堪稱全台最夯的 ETF，然而目前投資一張台灣 50 ETF，投資人需要投入超過新台幣 8 萬元，或者要以零股交易方式投資。而透過「ETF 連結基金」，投資人可以像一般共同基金的方式來參與 ETF 投資機會，想投資 ETF 不再高不可攀。

所謂「ETF 連結基金」，是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF(主基金) 作為主要投資標的，因此可用主基金來說明，以元大台灣 50 ETF 為例，其受益人及資產規模在台灣發行的 ETF 當中居於領先地位，成立 16 年歷史悠久，已經走過幾個景氣循環的驗證；元大高股息 ETF 從市值最大的前 150 支股票中，挑選未來一年預測現金股利股利率最高的 30 檔股票作為成分股，價格呈區間內波動，以上二檔適合作為核心配置。

而元大富櫃 50ETF ，以公眾流通量及流動性等條件，選出 50 支上櫃股票，以流通市值加權計算的股價指數作為成分股，加上元大富櫃 50ETF 的追蹤指數富櫃五十指數走勢，在大修正後的波段走勢強，適合做為衛星配置，依據波段操作參與指數的成長。

ETF 連結基金的報酬表現與 ETF 大致相同，投資方式與一般共同基金相同。對於沒有證券戶頭、面對 ETF 的市價波動不知如何出價買賣的人，ETF 連結基金一天只有一個淨值，跟一般共同基金相同。最重要的是「有配息級別」與「不配息級別」可以自由選，投資人可以依據自己的需求選擇，例如資產累積期間，選擇不配息，當需要現金流時，則可選擇配息，相對彈性。

也由於上述三檔 ETF 皆有配息機制，透過此三檔 ETF 連結基金搭配，即可一次可以滿足攻守兼備的組合，滿足所有投資台股的需求，至於如何簡單打造攻守兼備的退休投資組合？元大投信研究團隊表示，可概分為四種配置模式，投資人可依自身屬性與需求做選擇。

一、市況偏好模式：

喜歡參與台灣經濟成長的投資人，可提升元大台灣 50ETF 配置比例，如 30~70%；若隨著景氣變化，轉為偏好存股時，則可以提升元大高股息 ETF 的配置比例，如比重範圍於 30%~50%。

二、息收偏好模式：

偏好領息的投資人，建議以元大高股息 ETF 為主，比重甚至可提高至 70% 以上，並長期持有，以配息做現金流規劃。

三、穩健偏好模式：

配置時，以元大台灣 50ETF 與元大高股息 ETF 為主，如比重可達 50~70%，元大富櫃 50 ETF 比重則偏低，如控制在 20% 以下。

四、積極偏好模式：

以元大富櫃 50ETF 配置為主，配置比重可提升至 50%~70%，元大台灣 50ETF 及元大高股息 ETF 配置為輔，如比重可維持在 10%~30%。