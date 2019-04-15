黃金看跌情緒轉向 投機性空倉創今年來新低

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據，近來對沖基金對於黃金的看跌情緒已漸趨轉向，儘管一周前曾削減淨多倉 20%，然而截至 4 月 9 日當周，持有的黃金淨多倉已大增超過 1 萬手至 105364 手，顯示市場避險情緒依舊。

從數據上來看，多倉增加 5732 手至 199507 手。空倉減少 5085 手至 94143 手，創下今年來新低。

不過，上周美股美元走強導致市場風險情緒升溫，投資者紛紛選擇拋售避險資產，選擇擁抱風險資產。受此影響，金價自上升至 1310 美元水平後轉而向下，甚至跌破 1290 關口，呈現倒 V 型走勢。

一般來說，聯準會的鴿派立場對黃金屬利多，相對於黃金，美元走勢將逐漸轉弱。然而實際數據顯示，美元指數今年初迄今累計上漲近 1%。此外，截至 4 月 9 日當周，美元淨多倉在一周內便上升至 336 億美元，創下逾三年新高。

儘管如此，市場中看多黃金的聲音依舊不少。

小摩 (J.P. Morgan) 認為金價的暴跌只是暫時，漲勢還未結束。德意志銀行則預計，聯準會更加鴿派的立場可能趨使美元走軟，認為今年應增持黃金。

至於白銀走勢，對沖基金並沒有持相同樂觀看法。根據統計，對沖基金今年來持有的白銀淨多倉數量僅有五周是增加的，其他均為減少。

截至 4 月 9 日當周，白銀投機性淨多倉數量已降至 16418 手，為去年 12 月轉為淨多倉狀態以來的最低水平。