川普盼壓低油價 投機客卻做多押注13年來最長看漲期

美國總統川普再度向沙烏地阿拉伯施壓，呼籲 OPEC(石油輸出國組織) 提高產量、緩解油價，國際油價上週五應聲重跌 3%，不過，投資人看漲油價的情緒卻仍然持續高漲。

上周五美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公布的數據顯示，過去九周來，大型投機者和對沖基金交易的 WTI 原油期貨看漲的情緒持續增加，為 2006 年以來最長的看漲期，在全球原油供應威脅拉高下，做多和做空的比率已拉高到 14 倍。

WTI 原油期貨做多和做空的比率高達 14 倍。(來源：Bloomberg)

紐約原油期貨價格今年以來漲幅高達 37%，美國加強制裁伊朗，更使得油價上漲至六個月以來的高點。川普上周五表示，他已呼籲 OPEC 提高產量以扭轉油價高漲的趨勢。

普萊斯期貨集團 (Price Futures Group) 高級市場分析師 Phil Flynn 表示，投機客看漲油價的熱情高漲，在油價漲幅太過膨脹後，買盤需要隨時按下暫停鍵，油價勢必將出現調整。

西德州中質原油 (WTI) 期貨上周下跌 2.9％，來到 63.30 美元，兩個月來首度周線收跌；而布蘭特原油上周也下跌 3％。

CFTC 表示，截至 4 月 23 日的當周，WTI 原油期貨及選擇選合約的淨多單小幅增加 1.7%，淨空單合約減少 18%，使得做多和做空口數相差 31 萬 7387 口，較前周上漲 3.6%。

此外，總部位於倫敦的 ICE 期貨歐洲交易所的布蘭特原油淨多單增加 4.3％，來到 39 萬 6266 口，為去年 10 月以來的最高水平。