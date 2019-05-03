〈群益期貨〉加大對伊朗制裁，油價重挫，緣何至此？

美國考慮加大對伊朗的制裁，通常會聯想到地緣關係的緊張，油價會大漲，但油價不漲反而重挫收場，伊朗表示 OPEC 存在解散的可能，其實川普自去年五月退出伊核協議，分別在去年 8 月及 11 月兩波對伊朗的制裁，川普早就對伊朗期交易所竟然不以美元結算，反而是以歐元結算，心生不滿了，而美國本身共和黨和民主黨在此前提出的「幹掉 OPEC」也令沙特大為光火，揚言也要退出美元結算，但還沒有實際的行動，OPEC 成員到底還要不要依靠美元 SWIFT 結算系統，開始分道楊鑣，這與中東本身的矛盾有關，但自從川普上台，歐洲各國元首與川普不合，不論是政治、軍事、經濟上的對抗或不合作，都沒有出現任何轉寰的跡象，歐洲與美國至少在伊朗的問題是不同調的，這已註定了川普必定會對伊朗下重手，而美國與歐洲的在議題合作上更進一步的走向分裂。

伊朗表示 OPEC 有分裂的可能，OPEC 本來就是石油的壟斷組織，利用聯合控制產能來達到控制油價的效果，一旦 OPEC 組織分裂，則形同石油價格機制的破壞，這是造成油價大跌的主因，再加上川普在四月底又對石油發聲，嫌油太貴，在即將進入夏季用油旺季之際，OPEC + 從原本減產可望延續至下半年，也開始出現下半年可能不僅不會減產還會增產的聲音，美元在歐洲經濟數據表現疲弱以及聯準會最近一次會議主席鮑威爾表示利率不會降，打臉川普，再提通膨偏弱是暫時現象，又促使美元轉強，也對油價造成傷害。

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