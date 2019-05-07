比特幣寫今年新高價位 一度升破5900美元上方

比特幣在亞洲週二 (7 日) 發動攻勢，Coinbase 平台的交易價格，在 3 小時內由 5682 美元升至 5910 美元，來到今年以來的新高價，24 小時漲幅接近 5%，以太幣更是強勢上漲，漲幅約達 10%。

比特幣價格變化 (圖表取自 Coindesk)

在過去的 1 週，比特幣價格上漲幅度超過 12%，也帶動整體市場市值增加 200 億美元。

至台北時間下午 16:30，以太幣報價約 177 美元，漲幅近 10%，瑞波幣小漲約 2.35%，報 0.3045 美元，萊特幣漲 5.6%，報 76.53 美元。

主要加密貨幣報價 (圖表取自 investing.com)

富達將為機構法人推出交易

今天消息面的利多，主要來自全球最大的資產管理公司富達投資 (Fidelity Investment)，據稱將在未來幾週內，推出針對法人機構的比特幣交易服務。

這家總部位於波士頓的公司，在去年 10 月創建了 Fidelity Digital Assets，認為華爾街對數位貨幣的新興需求將會增長。

據知情人士表示，富達此次將推出的比特幣交易服務，僅提供機構客戶，而非 eTrade、Robinhood 所服務的散戶投資人。

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長巴菲特 (Warren Buffett)，則在最新的年度會議再次抨擊比特幣，稱它為「只是坐在那裡」的貝殼，比特幣沒有產生任何東西，就是一個賭博的裝置，不是可投資的標的。

分析師：比特幣最底部為 3000 美元

著名加密貨幣研究人員 Willy Woo 表示，考慮到最近比特幣的表現以及行業專家的預測，他有 95% 的信心，3000 美元已經確立是比特幣的最低點。

Woo 根據一項名為 NVTS 的指標預測，在 2018 年 11 月，預測比特幣在 2019 年第 2 季觸底。當時他表示，所有指標都指向比特幣走跌，幾週之後，比特幣也由當時的 6000 美元上方，最低到達 3125 美元。

Woo 表示，以當前的指標來看，牛市並未確認，需要能成功回測 4400 美元的 200 日均線，如果沒有回測，那麼需要在均線之上還要待上相當久的時間，比如 1 個月以上。