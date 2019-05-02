5G急跌找中長線買點

【撰文／王榮旭】

4 月下旬大盤衝上 1 萬 1 高檔，個股卻領先拉回，尤其今年以來的強勢族群多鏡頭、5G 散熱和 PCB 等都急跌，基本面沒有重大利空之下，充其量是漲多拉回，現在正密集公佈財報，Q1 是電子淡季，穩懋 (3105) 及台郡(6269)Q1 EPS 公佈出來分別僅 0.41 元及 0.37 元，財報變數大也導致投資人先賣股退場觀望，5 月報稅賣股變現的壓力也提前湧現，這次急跌不失為佈局下半年行情的中長線買點，不少績優股最近跌幅已達 2∼3 成，如 5G 散熱雙鴻(3324) 公佈 Q1 單季稅後 EPS 2.26 元，逼近去年全年 EPS 稅後 2.9 元的 8 成，Q1 淡季就展現可怕的獲利爆發力，而下半年才是真正旺季，最近從 161 元跌逾 2 成到 130 元以下，今年 EPS 上看 10 元，本益比低於 13 倍，比起同族群本益比 18∼20 倍的超眾(6230)，雙鴻本益比相對偏低，5G 基地台今年才剛開始佈建，估計明年數量將是今年翻倍，5G 手機則從明年開始進入大潮，換言之，5G 受惠族群剛剛開始要迎接業績，現在拉回找低點切入。

京元電 Q2 接單轉旺

5G 商機先從半導體供應鏈開始，台積電法說看好下半年接單強勁，來自於 5G、AI 的應用最明顯，如華為海思、高通、聯發科等全球 5G 晶片大廠幾乎都下單給台積電，前兩期看好 5G 晶片下游封測日月光 (3711)、京元電(2449) 這波整理姿態高，高通與蘋果和解，高通大漲 5 成，後段封測與 Sip 組裝由日月光負責，京元電租有無塵室的廠房給高通當實驗室的傳聞，雖未獲證實，京元電本來就是高通合作夥伴，可望拿下前端晶圓偵測及終端檢測訂單，Q2 營收有機會挑戰新高，今年 EPS 上看 2.5∼3 元，現在本益比約 10 倍上下，今年來外資大買近 3 萬張，融資餘額不到 1 萬張，融資使用率僅 3％，籌碼可說是相當穩定，盤堅不變，若急跌回月季線，尋找低點切入，本益比約 10 倍的 PCB 包括臻鼎 (4958)、泰鼎(4927) 及瀚宇博(5469) 也值得留意。

來源：《萬寶週刊》 1331 期

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