MLCC錯殺股信昌電大反攻

【撰文／黃清照】

台股加權指數繼上周四創下 11077 高點後，指數一直維持在萬一附近震盪，過去我一直不斷強調高基期的股票只能短打，不宜長抱，而因選擇低基期且有業績的股票。例如散熱股力致 (3483) 創下 64.1 元後，股價開始修正，這種拉高出貨的手法層出不窮，短短 7 天從 64.1 元修正到 36.15 元，跌 28 元，修正幅度達 50％以上，其他如雙鴻、健策、泰碩⋯等也宜避開，對於基本面脫鉤的股票，投資人應謹慎小心不可隨便承接。而本期推薦的是低基期且業績高於預期的個股信昌電 (6173)，今年配息 4.3 元，股息殖利率 6％，且第一季財報公佈優於預期，是進可攻退可守的好標的。近期被動元件族群公布財報，雖然第一季還維持不錯的成績，但在傳出村田製作所有可能再度調降 MLCC 的價格後，華新科(2492) 一度逼近跌停，國巨也出現重挫，當然 MLCC 現在的狀況並不好，因為電子業向來有五窮六絕的產業特性，所以想在第二季報價就翻身並不容易，我認為 MLCC 的行情反而在這次村田製作所當作壓倒駱駝的最後一根稻草後，有可能出現大逆轉，其中又以籌碼集中度高業績最看好的信昌電 (6173) 最值得注意。

信昌電第一季財報優異

今年第一季獲利 1.58 元，比起去年 0.87 元幾乎增加了一倍，毛利率也維持 33.5％的高水準，可見即使在 MLCC 比較辛苦的時候，信昌電仍能維持相當的競爭力，而且我特別要提醒大家一件事，MLCC 因為去年的大好，多家公司開始擴廠，導致價格鬆動，但上游卻沒有同步擴產，上游陶瓷粉末仍能維持相當不錯的報價，甚至在下游紛紛擴廠下，上游還出現吃緊的狀況，因此即使 MLCC 第二季報價在下滑，上游的陶瓷粉末應該都能維持相對的高檔，因此在 MLCC 族群中反而是首選。

來源：《萬寶週刊》 1331 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》