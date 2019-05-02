網路投保3分鐘搞定受青睞 Q1投保件數年成長17倍

透過網路投保快速方便，3 分鐘即可搞定，愈來愈受民眾青睞，據產險公會統計，2019 年第一季網路投保旅行綜合險件數，已超過 19 萬件，較去年成長 17 倍，顯示民眾愈來愈習慣在網路上投保。

目前旅行業者根據法令為旅客投保相關責任保險，通常屬基本保障，對於意外醫療僅有小額理賠；以信用卡支付團費或交通工具費用，銀行提供的「旅遊不便險」及「公共運輸工具期間的旅平險」保障範圍有限，僅限搭乘大眾運輸工具發生意外及班機延誤、行李延誤、行李遺失。

然而，國外旅遊最怕遇到生病，如果是胃痛、感冒等小病還能自行服藥，若不幸遇到急性病症、發燒、意外受傷須立即住院或手術等緊急狀況，加上語言不通，不僅就醫困難，還必須負擔昂貴的醫療費用，建議民眾應額外投保旅平險。

至於可以透過哪種通路投保旅平險？過去傳真投保旅平險，最晚須於出發前 2 小時完成投保，電話投保及一般件最晚也要在出發前 1 小時核保通過，而在機場購買旅平險，則須於登機前至機場櫃台辦理。新光人壽表示，網路投保的特色在於，不用透過業務員、傳真，也不受限任何地點，提供 24 小時不打烊的數位服務。只要花 3 分鐘上網點選資料就可完成投保，完成手續後最快 10 分鐘，保障就立即生效，特別受到年輕族群的喜愛。

正因為網路投保旅平險相當便利，據產險公會統計，2019 年第一季網路投保旅行綜合險件數，已超過 19 萬件，較去年成長 17 倍，金額達 4898 萬元，顯示民眾愈來愈習慣在網路上投保。

除了旅平險，由於各國就醫環境、醫療費用水準差距甚大，國外就醫費用動輒數萬元起跳，遠雄人壽建議，保額部分應將當地醫療水準估算進去，並加保「海外突發疾病健康保險」強化保障，保戶在海外面臨需要急診、住院或門診醫療時，也能從容面對，安心接受完善治療。

金融智慧比較平台安心比進一步提醒民眾，透過網路投保快速方便，3 分鐘即可以搞定，務必在出發前完成投保手續；如在海外遇到緊急狀況，第一時間撥打海外緊急救援電話，都能獲得協助，就能夠不慌不忙地應對，給自己旅遊全程完整的保障。