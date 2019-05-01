勞工轉嫁風險醫療險不可少 四大重點挑對合適保單

5 月 1 日就是勞動節，對於多數受薪階級來說，最怕突如其來的意外導致收入中斷，或是長期醫療支出讓家庭生活品質下降，建議上班族可透過醫療險保障轉嫁風險，而對於市面上各式醫療險，可從四大面向著手。

首先是提早購買，AIA 友邦人壽表示，醫療保障的保險商品，應繳保險費高低與年紀成正比，也就是越年輕購買保費越便宜；若預算有限，建議可先規劃定期醫療保障，確保自己於工作的黃金年齡時期能不受意外或疾病所致醫療相關風險的影響，等到未來經濟能力加強，再拉高自己的保障，調整成終身醫療保障。

其次是主動告知過往病史，購買醫療保障的保險商品時，被保險人會被要求告知過往的病史，AIA 友邦人壽建議，保戶須誠實以告，因為保險商品的買賣，是基於「最大誠信」原則下所訂立的契約，被保險人如果沒有誠實說明自己的健康狀況，當未來發生理賠爭議，保險公司依保單條款約定對於投保前疾病

可不給付保險金或依法解除契約。

第三，留意保單的給付項目及條件，醫療保障的保險商品主要是針對保單條款所列的給付項目，就因意外或疾病所接受的醫療行為，給付住院保險金、住院手術保險金、醫院各項雜費保險金、失能扶助保險金等。但每個保險商品的給付項目與條件可能不一樣。

AIA 友邦人壽建議，保戶於購買醫療保障的保險商品時，須詳細了解保單內容給付項目的相關規定、疾病保障範圍、等待期等定義，因為這些都會直接影

響到給付的範圍與條件。

第四，選擇「日額給付型」與「實支實付」二合一，填補薪資中斷，補足醫療支出，生病治療最怕因長期醫療而被迫中斷工作收入及付不完的醫療自付費用，但若要將「日額給付型」及「實支實付型」的醫療保障商品都列入保險規劃，對預算有限的上班族與勞動族群，又是一筆經濟壓力。

AIA 友邦人壽建議，可選擇同時具有「日額給付型」與「實支實付型」特色的醫療保障險商品來滿足需要。

