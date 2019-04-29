【統一投信】高收益債有續航力 亞高收更有利

美國聯準會（Fed）年初表態暫停升息之後，激勵風險性資產走揚，全球高收益債今年來強勁上漲，已突破去年高點。統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，全球其他央行也陸續表態加入鴿派行列，包括歐元區、日本、印度、印尼、加拿大、澳洲、瑞典等，今年資金面較去年明顯寬鬆，為高收益債券提供續航的主要動能，加上經濟溫和成長、通膨仍低、企業違約率處於低檔，全年行情看好，各區域又以亞洲高收益債更具獲利機會。

葉金江指出，支持全球高收益債的兩大重要利多，是資金行情以及優於預期的基本面，推動高收益債有機會貼著股市緩步向上。資金方面，聯準會今年不僅暫停升息，甚至市場預期第四季可能降息；歐洲央行在 3 月宣布延後升息且將在 9 月恢復定向再融資操作（TLTRO），4 月例會再重申將維持現行低利率至少到年底。

上周多家央行剛結束 4 月利率會議，除了一致按兵不動之外，日本央行表示極低利率將至少維持至 2020 年春天；印尼央行暗示，低通膨條件能讓利率維持不變更長一段時間；加拿大、瑞典央行態度則是由鷹轉鴿，表態不急著升息；澳洲公布 4 月利率會議紀錄顯示已將降息列入討論，外界預計最快 5 月 18 日國會大選前可能會降息。此外，印度央行今年也棄鷹轉鴿，2 月、4 月各降息一次，藉以支撐經濟成長。

基本面方面，葉金江表示，企業陸續公布財報多優於預期，市場對於景氣下行的擔憂逐漸緩和，中國第一季 GDP 年增率 6.4% 符合預期，中美近期經濟數據亦見回升。值得期待的是，中美貿易會談順利，兩國可望達成貿易協議，將會大幅降低全球景氣不確定風險，甚至於順勢取消互相加徵之關稅，對企業營運與獲利將相當有利。

葉金江進一步指出，各區域以亞洲高收益債更有表現空間，主要有五大利基，首先是亞洲新興國家的經濟成長率遠高於全球平均，其次為亞洲擁有較多成長動能佳的高科技產業，再來就是亞洲高收益債目前殖利率達 7.76%，高於全球高收益債的 6.21%，收益率較豐厚，而且亞高收利差 515 個基點大於全高收的 390 個基點，利差收斂空間仍大，最後是今年來新興市場貨幣表現，亞洲新興國家走勢相對穩健，都是吸引資金繼續流入的誘因。

此外，亞洲債市在題材上也是相對較豐富且正面，例如，中國境內債券自 4 月起逐步納入彭博巴克萊全球綜合指數，國際資金將開始長期流入中國債市，有助擴大亞洲債市規模；全球多國今年皆面臨大選，亞洲國家政局相對較平穩，印尼 17 日投票結束後初步結果顯示，執政黨可望續任，而此刻正進行投票至 5 月下旬結束的印度，執政黨獲勝呼聲高，政策的延續性，有利經濟發展。

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