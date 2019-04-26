諾基亞CEO：5G不應對抗 而是要共贏

全球在發展 5G 上目前呈現兩種狀態，第一是電信商之間的 5G 競賽，第二則是以美國為首的國家，聯合對抗以華為為代表的中國 5G 技術。隨著 2019 年 5G 開始在全球試營運的情況下，這兩大層面的競爭局勢看起來將會更加緊繃。

圖: AFP

諾基亞 CEO Rajeev Suri 對此則指出，整個電信業與全球政府應對於 5G 世代要有重新認知和思考。他指出如果要從 5G 中獲取最大價值，問題不在於「誰贏」，而是「我們如何共贏？」

他之所以拋出共贏，主要是著眼於 5G 對於電信產業來說是一個跨時代的起點。5G 是一個能串聯起物聯網的神經網路。物聯網「反應」有多快、有多「聰明」，5G 基地台密度及傳輸速度是關鍵要素。

此外，一旦 5G 達到理想化，這對於人類文化與各產業運作等都將發生前所未有的變化。他敦促全球各國政府和營運商放棄對抗，轉向探索 5G 技術要如何嘉惠全人類。

Suri 認為 5G 技術可能需要 4～5 年時間才會全面普及，屆時電信營運商才能開始看到 5G 所帶來真正的好處，而現階段 5G 能為電信營運商帶來何種利益是很模糊不清的。就像是 3G 剛開始推行一樣，誰都無法預知它會為人類帶來什麼樣的變革。

圖: AFP

5G 發展受限重點 錢! 錢! 錢!

目前 5G 發展最大的瓶頸在於其初期的硬體建置需要投入大量資金。簡單來說，因為 5G 的工作頻段遠高於 2/3/4G 系統，為了突顯 5G 所帶來的便利性，5G 硬體布建會更為密集，而基地台密度增加就是反應在電信商的建設成本上。

而 5G 基地台密度會如此之高，主要在於 5G 已不是只有滿足個人行動通信需求，還要滿足工業互聯網、車聯網等即時性、可靠性、安全性要求更高的產業變化。

圖: AFP

根據中國聯通在兩會提交的報告中提到，由於 5G 基地台密度至少是 4G 的 1.5 倍，因此室外基地台總數會超過 600 萬台，而網路設備投資金額約為 4G 的 4 倍，超過人民幣 2 兆元。

同時，4G 在 2014 年開始商用，時隔不到 6 年又要開始推動 5G，且電信商 4G 的資本支出還未完全回收，就要開始新一波的投入，這對於電信商積極度會有嚴重的影響。

再加上 5G 目前只有「美好」的未來想像，但在到達「美麗境界」的進程中，細部目標全球還沒有討論出一個共識。為了不多走冤枉路，電信商對於 5G 投入的態度也會較為保守。

這也是諾基亞 CEO Rajeev Suri 看出來的另一個重點，因為資金問題可能是形成 5G 發展的阻礙，他期待全球應以合作代替對抗，利用合作共同分擔成本，才有機會創造共贏。