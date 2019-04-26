美政府公布特別301報告：中國續列優先觀察名單、台灣未見其中

在下一輪中美貿易戰談判即將進行談判之際，美國貿易代表署發布了特別 301 報告 (Special 301 Report)，將中國、印度、俄羅斯等 11 個國家列為最優先觀察名單。

美國貿易代表署今天發布了關於貿易夥伴保護智慧財產權的充分性和有效性的年度特別 301 報告。被列為優先觀察名單的國家有：阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、科威特、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏克蘭、委內瑞拉等 11 國。被列為觀察名單的國家則有：加拿大、墨西哥、希臘、泰國、越南等 25 國。台灣並未被列入其中。

報告中抨擊中國和印度等國對知識產權保護不力，仍有大量盜版和商標假冒的問題。自該報告於 1989 年首次發布以來，中國已連續 15 年被列入美政府的智慧財產權保護優先觀察名單當中。

美國貿易代表署的一名官員表示，包含中國等 11 的貿易夥伴國被列在優先觀察名單上，「反映了糾正並改善一系列知識財產權相關問題的迫切需要」。該名官員指出，相關的憂慮包括強制的技術轉讓，以及未能根本性的改變以保護知識財產權保護並防止盜取商業機密。美國貿易代表署也在報告中說道，大量的盜版與商標假冒將持續損害美國的經濟，估計約有總值約 5000 億美元 (2.5%) 的全球進口商品為仿冒或盜版品。

美國貿易代表署的官員表示，特別 301 報告對當前的貿易爭端進行了獨特的調查，未來幾個星期將針對長期列入優先觀察名單國家進行審查，對於那些沒有解決相關問題的貿易夥伴國家也將會採取「適合的行動」。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 和財政部長 Steven Mnuchin 即將前往北京與中國進行進一步的談判，以便結束長期的貿易爭端，下週的討論將集中在智慧財產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、採購協議和執法機制等問題上。中方也將隨後於 5 月 8 日前往華盛頓進行更多談判。