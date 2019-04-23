中聯通：5G將改變電信商硬體建置模式

4 月 23 日中國聯通全球產業鏈合作夥伴大會上，董事長王曉初宣布將在中國 7 個城市上海、北京、廣州、南京、杭州、深圳和雄安正式開通 5G 實驗網路。

王曉初並指出，中國聯通還將在中國 33 個大城市的重點地區，及部分產業的通訊服務上進行 5G 網路應用測試，目的是提供一個足夠樣本數的測試平台，模擬 5G 商用情境。同時，中國聯通會持續大力推動 5G 技術與應用的創新融合，尋找 5G 最佳商業模式。

此外，他針對 5G 的功能提出三個觀點：第一大功能就是 eMBB，其解決高頻寬，高速率問題，刺激 4K、8K 及 AR/VR 相關領域發展，並將工業製造末端的實體線路轉為無線化。

第二大功能則是萬物互聯的物聯網世界。第三則是高可靠、低延遲。這讓自動駕駛、智慧製造、醫療等對時效性要求非常高的產業能夠一一實現。

最後他也指出，5G 目前只是在起步階段，從設備端、系統端的配套仍有許多不足之處，這條還很漫長。此外，5G 的硬體建置成本起碼是 4G 網路的 1.5 倍，這將改變過去由電信營運商獨立興建電信基礎設施的情況，中國聯通希望透過產業合作的方式共同架起新世代 5G 網路。

圖: AFP

此外，上海市市長應勇也在大會上與中國聯通簽署戰略合作，共同推動上海智慧城市建設。應勇表示，上海在製造生產、交通運輸、教育醫療等眾多產業中持續摸索 5G 的應用，目前上海已累計建設 5G 基站近 500 個。同時，第一通 5G 手機對話在上海撥通，使上海成為中國第一個 5G 試商用城市。

而上海針對 5G 的發展目標，訂下到 2020 年底，率先完成「雙千兆寬頻城市」建設，即行動通訊網路和固定寬頻網路傳輸均能實現千兆等級。