彭博：習近平的「一帶一路」講話似乎暗示同意美國的貿易要求

中國國家主席習近平在北京舉行的「一帶一路」論壇上向大約 40 位世界領導人發表演講，不過，他的講話可能意在向一位不在座的國家元首傳遞聲音：美國總統川普。

習近平周五在講話中用大量篇幅講述中國的國內改革，承諾解決國家補貼問題，保護智慧財產權，允許外國投資進入更多領域，以及避免人民幣競爭性貶值。這四點都是美國正在與中國進行的貿易談判之中需要解決的問題。

「我們高度重視履行同各國達成的多邊和雙邊經貿協議，」習近平在講話中說。中國將「規範各級政府行為，清理廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定、補貼和做法」。

習近平的這些承諾在過去幾個月裡也被其他官員屢屢提及。中國已採取數項措施來解除美國的擔憂，包括通過新的外商投資法，來禁止強制技術轉讓。由美國貿易代表萊特希澤帶隊的談判人員下周將重返北京，雙方正努力磋商，朝著川普和習近平面對面會晤來簽署協議的方向邁進。

「對於中國在中美即將達成的貿易協議之中可能做出的讓步，他似乎暗示他個人同意，」經濟學人智庫 (EIU) 的中國區域經理 Tom Rafferty 表示。「這次演講與習近平 2017 年在一帶一路論壇上的講話非常不同」，當時他概述了中國在投資方面的重大承諾。