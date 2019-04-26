【馮冠華專欄】氣氛受損，但回調買進的建議依舊生效

4 月 26 日推介 - 萬洲（288）。

1）上日港股市況總結：受上證低走影響，恆指週四反覆下挫，指數以 29550 點收市，下跌 256 點並錄五連跌。成交金額按日下跌約 1% 至 975 億。滬深港通總成交額卻按日上升約 8% 至 104 億，流向仍是淨流出，金額上升約 2 億。北向仍是淨流出，金額再減半至人民幣 17 億。藍籌 11 升 35 跌 4 持平。板塊方面，本地地產及公用股表現較好。



做空方面，佔大市成交回落至 13.4%。牛熊證街貨最新比例為 69:31，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 59:41，重貨區方面，熊證仍在 30300-30349，牛證重貨區也不變在 29050-29099。港股 ADR 下跌 59 點，相當於恆指 29490 點水平。恆指期貨夜市收報 29527 點，上升 12 點並低水 23 點。

簡評：昨天人民銀行副行長劉國強在國新辦發佈會上，回應未來貨幣政策會否有邊際收緊時表示：「以前沒有放鬆，現在也談不上收緊。」言論令人民幣在昨午快速貶值約近 200 點子，相信也是令 A 股下午急跌之原因。被動的港股隨 A 股下滑亦是見慣的連鎖反應，而成交不足千億及做空比率不升反跌，雖顯示沽壓並非嚴重，但恆指跌穿了近日的上落區下方 29680 點 ，氣氛難免受損。



強勢股如鐵塔（788）、萬洲（288）、平保（2318）、中興（763）以至小米（1810）等全回軟，代之而起的是防守型的本地地產、領展（823）及公用股，表面上看是避險升溫。但筆者並不認同這是轉勢訊號，兩地股市下跌的原因，亦和之前憂慮中央政策收水無異。美滙強勢，加上傳統的五窮月迫近，或多或少也會令市場更審慎；由於基本面不變，回調買進的建議依舊生效。

昨天推介的華能國電（902）逆市上升，前天的南下資金果然是春江鴨子。收盤後公佈的首季業績（見點 3），盈利翻倍主要受惠於煤價下跌而已。績前走強，小心又是好消息出貨的格局。消息面上大多是季績，券商及國壽（2628）的佳績亦是市場預期之內。至於今天的推介，建議買進萬洲，跌市下南下資金對公司的熱情不減，豬價持續上升也似無可避免，強勢股回調應是買入機會。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週四個別發展，當中道指受 3M 季績差勁影響，下跌 135 點或 0.51%，標指也下跌 0.04% 但納指則上升 0.21%。十年期債息最新報 2.534%，美滙指數最新報 98.14，紐約期油最新報 65.15 美元。

3）個股訊息：中國人壽（2628）公佈，今年首季純利 260.34 億人民幣，按年升 92.6%，每股盈利 0.92 元。公司實現保費收入 2,723.53 億人民幣，按年增長 11.9%。新業務價值按年增長 28.3%。投資收益升 38.2%，至 389.4 億人民幣。（蘋果日報）

華能國際（902）公布，截至今年 3 月底止，首季盈利 26.56 億元（人民幣，下同），按年增長 1.14 倍，每股盈利 16 分。 期內，營業收入 456.52 億元，按年升 5.15%。（信報）

中信建投証券（6066）公布，按中國會計準則，截至 3 月底止，第一季盈利 14.88 億元人民幣，按年增長 50.32%，每股盈利 19 分。招商證券（6099）公布，今年首季盈利 21.27 億元人民幣，按年增長 94.82%，每股盈利 28.8 分。（信報）

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