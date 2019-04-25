【馮冠華專欄】美匯走強，港股或借勢再調整

4 月 25 日推介 - 華能國電（902）

1）上日港股市況總結：恆指週三高開低走，受美股週二強勢帶動，指數以全日高位 30112 點開出（上升約 150 點），但在 A 股拖累下很快便轉升為跌，盤中曾低見 29683 點（下跌 280 點），最終在 A 股探底回升下跌幅有所收窄，並以 29806 點收市，下跌 157 點。成交金額按日下跌約 8% 至 985 億。滬深港通總成交額按日更大跌約 37% 至 96 億，流向仍是淨流出，但金額再減少至不足 1 億。北向仍是淨流出，金額約減半至人民幣 35 億。藍籌 13 升 34 跌 3 持平。



板塊方面，內房及內航有少許反彈，兩隻同股不同權股份則持續強勢，本地地產和物管股也表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 13.9%。牛熊證街貨最新比例為 73:27，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 58:42，重貨區方面，熊證仍在 30300-30349，牛證重貨區也不變在 29050-29099。港股 ADR 下跌 180 點，相當於恆指 29626 點水平。恆指期貨夜市收報 29627 點，下跌 133 點並低水 179 點。

簡評：上證昨天能探底回升，但兩市總成交額偏少，只有六千多億人民幣。雖然上證重上 3200 點，但恆指仍要背馳報跌收場。細看各指標，跌市成交縮減，沽壓並不顯著，且南北向資金淨流出也見減少，做空比率在跌市下卻回落，這種模式的走勢已在今月發生多次；簡單說，上升欠動力，下跌有支持，拉鋸局面仍未見有突破訊號；但近日美匯的強勢不得不加以提防。



港股仍似是以資金輪換買賣為主流，近日積弱的內房股成了昨天上升板塊的主角，雖然整體升幅不是很大，但住房不炒不是甚麼新新聞，所以前天的下跌，回想也覺有點被放大，但昨天的小反彈也不代表轉勢。小米（1810）和美團（3690）整天的走勢都不俗，強勢股應該還有後勁。

消息面上比較平靜，中國銀河 (6881) 首季業績的大幅同比增長，應是市場預期之內，但因其每股淨值比相對偏低，現價還有可愽之道。聯想控股（3396）股價大幅跑輸給其子公司聯想集團（992），且看聯營公司在深創板上市能否成股價催化劑。



另外，留意到昨天南下資金買賣華能國電（902）極不尋常。買入金額達 1.18 億而賣出達 0.65 億，佔昨天公司的總成交 1.98 億達 92%。公司將於今天收市後公布首季業績，從已公布的平凡首季發電量以及去年頗高的盈利基數，很難理解為何績前有大量南下資金淨流入，是否有春江鴨子不得而知。火電股不是市場主流，基金持貨量也應不多，若有利好消息股價向上空間應不俗，可視作短多機會。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週三回落，當中道指下跌 59 點或 0.22%，標指和納指分別下跌 0.22% 及 0.23%。十年期債息最新報 2.518%。美滙指數最新報 98.05，紐約期油最新報 65.79 美元。收盤後公佈業績的微軟及面書均勝預期，但 Tesla 首季虧損則多於預期。

3）個股訊息：中國銀河（6881）公布，今年首季歸屬於上市公司股東的淨利潤 15.33 億元（人民幣，１下同），按年上升 51.11%，每股盈利 0.15 元。（信報）

聯想控股（3396）公佈聯營公司拉卡拉，已收到中證監的書面核准文件，發行的 A 股將於明日在深圳證券交易所創業板上市。（蘋果日報）

中生製藥（1177）宣佈，附屬公司江蘇正大豐海製藥的新型祛痰藥「福多司坦片」獲中華人民共和國國家藥品監督管理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價，同品種國內首家。該藥物對多種呼吸道疾病具有很好的黏液溶解促排效果，尤其在慢性阻塞性肺疾病的治療上，可延緩慢阻肺疾病進展。（蘋果日報）

4）新股訊息：設計都會（1545）今天掛牌，暗盤價最高曾見 0.36 元，較招股價 0.3 元，升 20%，收市報 0.325 元，升 0.025 元或 8.33%。（信報）

創新藥物研發企業維亞生物 (1873) 今天起招股，以招股價每股 3.42 元至 4.41 元，一手 500 股，股份預期 5 月 9 日上市。（信報）

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