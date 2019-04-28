【林嘉焜專欄】扣除額提高 今年3種族群免繳稅 但仍切記要報稅！

5 月報稅季又到了！今 (2019) 年申報 107 年度個人綜合所得稅時，政府推出新的好康稅制優化方案，不管高所得家庭或小資族都有機會能省到稅！從「扣除額」來看，主要有以下 2 個變化，幫助民眾精省荷包。分別說明如下：

一、調高「標準扣除額」

單身標準扣除額從過去的 9 萬元提高到 12 萬元，夫妻合併申報的扣除額就從原來的 18 萬調高為 24 萬。光就扣除額增加 3 萬元，就可以讓所有的申報戶降低稅負，少繳所得稅 1,500 元到 1 萬 2,000 元！(如下表)

夫妻合併申報的省稅金額就更高了 (多一倍)！

當然所得越高，節稅效果就更大，這是數學現象，與租稅是否公平無關。

二、調高部分「特別扣除額」

薪資所得及身心障礙等特別扣除額，從 12.8 萬調高為 20 萬元，幅度 56.25%。幼兒學前特別扣除額從 2.5 萬元，調高為 12 萬元，幅度高達 380%，最為驚人。但是，只適用於納稅義務人之 5 歲以下子女。如果您的小孩已經超過 5 歲，當然就不能適用，最好趕快再生一個小孩吧！(這也是政府鼓勵生育的用意)

如果申報戶當年度所得不高的話，就有機會不用繳所得稅，這個「免稅標準」是由免稅額與扣除額計算出來。所以，當上述扣除額調高之後，又會造成「免稅標準」跟著調高。例如單身納稅義務人 2019 年申報 107 年度的綜所稅，且有薪資所得的話，免稅標準為 40.8 萬元，計算項目如下表：

與前一年度 (106 年) 免稅標準比較，增加 10.2 萬元。

如果是雙薪夫妻，而且 107 年度沒有扶養小孩或其他親屬的話，則這家頂客族 (dink) 的免稅標準，會拉高到 81.6 萬元，計算如下表。

當上表中的夫妻頂客族免稅標準增加 20.4 萬元，他們的所得稅負有機會比 106 年度的降稅 10,200 元 (原稅率 5%) 大幅提高，今年省下的稅可達 81,600 元 (稅率調為 40%)。也就是說，夫妻二人若能省稅 8.16 萬元，利用端午節假期，都能出國去趟北海道自由行了！

如果是雙薪家庭，而且兩名子女都在 5 歲以下，這一家四口的免稅標準又會突破百萬了！驗算如下：

上表一家四口的免稅標準會高達 123.2 萬元，主要是因為幼兒學前特別扣除額從 106 年度的每位 5 歲以下小孩 2.5 萬元，一口氣調高為 12 萬元。但是要注意，所得稅邊際稅率使用到 20%、30%、40% 的申報戶，不能使用這個幼兒扣除額，這就是所謂的「排富條款」，只有使用 5% 與 12% 邊際稅率的申報戶，才有機會列舉，明訂在所得稅法第 17 條中，整理如下：

上述所得稅法第 17 條之幼兒學前特別扣除額「排富條款」，總共要注意 4 個規定：

1. 所得稅適用稅率在 20%(含) 以上、及含採本人或配偶之薪資所得或各類所得分開計算稅額適用稅率在 20﹪以上，就不能列舉幼兒學前特別扣除額。

然而，就算申報戶適用稅率達到 20%，其實也未必就是富人，大多數可能只是中產階級而已 (所得淨額 121-242 萬元)，仍有養育子女而增加生活費用的情形，但是可惜目前無法適用。

2. 依所得基本稅額條例規定計算之基本所得額超過規定之扣除金額 670 萬元，則也不能列舉幼兒學前特別扣除額。

3. 選擇股利或盈餘按 28% 單一稅率分開計稅者，也不能列舉幼兒學前特別扣除額。

4. 納稅義務人申報扶養 5 歲以下的子女才適用，就 2019 年 5 月申報 107 年度的綜所稅時，符合規定的子女是民國 102 年 (含該年) 以後出生之子女。若是超過 5 歲的子女，或扶養親屬非為子女，如其他親屬或孫子女，也不適用這項扣除。([註] 第 4 點不是排富條款)

再以不同的家庭所得總額為例，驗算免稅標準及應納稅額，整理如下表。

上表中，第 1 個家庭所得總額 170 萬元，應納稅額只有 2.34 萬元，因為這家的免稅標準高達 123.2 萬元。但是從第 3 個家庭開始，會發現他們的免稅標準降為 99.2 萬元，因為他們已經不可以使用學前幼兒特別扣除額了。

關於以上提到的「學前幼兒特別扣除額」，行政院還特地製作蘇貞昌院長的美工海報廣為宣傳。

上圖中，第一瓶多多就是「抵稅多：提高至十二萬」。

最後，要提醒讀者，雖然每家申報戶都會有一個「免稅標準」，但是，建議每個申報戶還是要及時申報所得稅！因為，每個人的薪資與利息可能都「預扣」所得稅，所以還是要「早申報、早退稅」，而不是連申報都不去申報了，更何況，未辦結算申報的人，除不能享受扣繳稅款或可抵減稅額的退稅權利外，亦只能按標準扣除額減除，不能主張要採用「列舉扣除額」。因此，就算所得不高的家庭，還是要辦理結算申報，才能保障個人最佳利益。

以上稅務說明以 2019 年規定為準，讀者參考本文時，必須再次確認當時的法令是否有變更。