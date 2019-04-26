〈財報〉亞馬遜Q1成長縮水 但利潤倍增 Q2財測遜色 盤後僅小漲

亞馬遜 (AMZN-US) 週四盤後公布第一季財報，反映出該公司現行的一大變化：成長降低，但利潤率更高。
然而，雖然獲利亮眼，但亞馬遜盤後漲幅卻不大，係因第二季營運獲利財測低於華爾街估計。
財報關鍵數據
- EPS：7.09 美元 vs. 4.72 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 營收：597 億美元 vs. 597 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- AWS：77 億美元 vs. 77 億美元 (FactSet 調查的共識預期)
營收全面放緩
- 總營收成長年率 16.9% 是 2015 年第一季以來最低的一次。
- 北美營收成長年率 17% vs. 46% (去年同期)
- 國際營收成長年率 9% vs. 34% (去年同期)
亞馬遜廣告事業 (包含在「其他」類別內) 營收僅年增 34% 至 27 億美元，與過去 5 個季度至少 60% 的成長速度相比遜色許多。
實體商店營收 (主要含全食商店的銷售額) 僅年增 1% 至 43 億美元。
亞馬遜雲端服務仍維持紮實成長，營收年增 41%，但仍較去年同期 49% 的成長速度稍微下降。
獲利率提升
利潤擴大來自雲端事業、廣告和第三方賣家服務的業務成長，這些部門的獲利較大，但總銷售額較低。(成長較慢的全食超市已經完全整併入亞馬遜財報)
AWS
核心電子商務事業 (亞馬遜第一季總營收的主力)
Q2 財測
- 營收： 595 億美元至 635 億美元 (去年同期 528.9 億美元) vs. 623.9 億美元 (FactSet 共識預期)
- 營業收入：26 億美元至 36 億美元 vs. 41.9 億美元 (FactSet 共識預期)
亞馬遜第二季營業收入的估計不僅遠低於分析師預期，也較第一季 44 億美元的表現遜色許多，亞馬遜稱這是因未來投資增加所致。
亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在財報法說會上表示，財測偏低是因為認列一筆 8 億美元投資在 Prime 會員的免費一日運送服務上。
亞馬遜稱目前 Fire TV 串流設備活躍用戶已超過 3000 萬人，較 Roku 一月時公布的活躍用戶人數 2700 萬人還多。
亞馬遜今年迄今漲幅 28%，目前為全球市值第三大企業，僅次於微軟和蘋果。亞馬遜週四小升 0.03% 至 1902.25 美元，盤後也僅小揚 0.6%。
華爾街看法
Baird 股市研究分析師 Colin Sebastian 表示，「亞馬遜財報乍看下是好消息，只是線上支出的阻力有點令人擔心。正面因素包括北美和國際部門的利潤都大幅擴大，訂閱服務的成長加速，以及持續實踐費用槓桿。」
他給予亞馬遜「優於大盤」的評級，目標價 2100 美元。
Loop Capital Markets 分析師 Anthony Chukumba 認為，亞馬遜的雲端運算業務還有很大上行空間，他給予「買進」評級，目標價 2200 美元，隱含漲幅 16%。
Stifel 分析師 Scott Devitt 肯定亞馬遜在零售和雲端運算的霸主地位，給予「買進」評級，目標價 2300 美元，隱含漲幅 21%。