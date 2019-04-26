〈財報〉亞馬遜Q1成長縮水 但利潤倍增 Q2財測遜色 盤後僅小漲

亞馬遜 (AMZN-US) 週四盤後公布第一季財報，反映出該公司現行的一大變化：成長降低，但利潤率更高。

然而，雖然獲利亮眼，但亞馬遜盤後漲幅卻不大，係因第二季營運獲利財測低於華爾街估計。

財報關鍵數據

EPS：7.09 美元 vs. 4.72 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：597 億美元 vs. 597 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

AWS：77 億美元 vs. 77 億美元 (FactSet 調查的共識預期)

營收全面放緩

總營收成長年率 16.9% 是 2015 年第一季以來最低的一次。

北美營收成長年率 17% vs. 46% (去年同期)

國際營收成長年率 9% vs. 34% (去年同期)

亞馬遜廣告事業 (包含在「其他」類別內) 營收僅年增 34% 至 27 億美元，與過去 5 個季度至少 60% 的成長速度相比遜色許多。

實體商店營收 (主要含全食商店的銷售額) 僅年增 1% 至 43 億美元。

亞馬遜雲端服務仍維持紮實成長，營收年增 41%，但仍較去年同期 49% 的成長速度稍微下降。

獲利率提升

稅後純益：36 億美元創紀錄

營業獲利：44 億美元

利潤率：自去年的 3.8% 上升至 7.4%

利潤擴大來自雲端事業、廣告和第三方賣家服務的業務成長，這些部門的獲利較大，但總銷售額較低。(成長較慢的全食超市已經完全整併入亞馬遜財報)

AWS

營收：77 億美元 (去年同期 54.4 億美元) vs 77 億美元 (共識預期)

營業收入：22.2 億美元 (去年同期 14 億美元) vs. 21.7 億美元 (共識預期)

核心電子商務事業 (亞馬遜第一季總營收的主力)

北美營收 358.1 億美元

國際營收 161.9 億美元

國內營業收入 22.9 億美元

國際營業虧損 9000 萬美元

Q2 財測

營收： 595 億美元至 635 億美元 (去年同期 528.9 億美元) vs. 623.9 億美元 (FactSet 共識預期)

營業收入：26 億美元至 36 億美元 vs. 41.9 億美元 (FactSet 共識預期)

亞馬遜第二季營業收入的估計不僅遠低於分析師預期，也較第一季 44 億美元的表現遜色許多，亞馬遜稱這是因未來投資增加所致。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在財報法說會上表示，財測偏低是因為認列一筆 8 億美元投資在 Prime 會員的免費一日運送服務上。

亞馬遜稱目前 Fire TV 串流設備活躍用戶已超過 3000 萬人，較 Roku 一月時公布的活躍用戶人數 2700 萬人還多。

亞馬遜今年迄今漲幅 28%，目前為全球市值第三大企業，僅次於微軟和蘋果。亞馬遜週四小升 0.03% 至 1902.25 美元，盤後也僅小揚 0.6%。

華爾街看法

Baird 股市研究分析師 Colin Sebastian 表示，「亞馬遜財報乍看下是好消息，只是線上支出的阻力有點令人擔心。正面因素包括北美和國際部門的利潤都大幅擴大，訂閱服務的成長加速，以及持續實踐費用槓桿。」

他給予亞馬遜「優於大盤」的評級，目標價 2100 美元。

Loop Capital Markets 分析師 Anthony Chukumba 認為，亞馬遜的雲端運算業務還有很大上行空間，他給予「買進」評級，目標價 2200 美元，隱含漲幅 16%。

Stifel 分析師 Scott Devitt 肯定亞馬遜在零售和雲端運算的霸主地位，給予「買進」評級，目標價 2300 美元，隱含漲幅 21%。