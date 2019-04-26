華爾街災難預言家：未來20年美股投資人恐將心碎

因準確預測 2000 年和 2008 年股市崩跌而備受讚揚的 Jeremy Grantham 表示，在歷經 1 個世紀的大漲之後，投資人要能習慣未來 20 年美股的低回報率。

這位著名的價值型投資人，也是資產管理公司 GMO 的聯合創辦人表示，在過去的 100 年裡，人們習慣於 6% 的回報率，但在未來 20 年，美股市場的實際回報率將減至平均 2-3% 左右。

他說，這不會是錐心之痛，但如果走勢如此，人們仍難免心碎。

股市太貴

FactSet 數據顯示，過去 5 年，標普 500 指數的複合年增長率為 8.1%，道瓊及那斯達克分別為 9.1% 及 11.4%。

Grantham 認為，當前美股股價過高，即使是去年下半年大幅盤整後也是如此。周期性調整後的本益比 (CAPE)，目前來到為 30.04，遠高於 16.61 的歷史平均水準。

對於未來，Grantham 認為緩步下跌的可能性居高，儘管這不是典型的走勢。他個人更願意見到大泡沫結束，例如之前的科技泡沫、住房泡沫，以及日本的泡沫經濟經驗。

Grantham 表示，這幾個狀況都很經典，你能很容易判斷到，股市會以加速度的方式向下崩跌。

不可能從石頭裡取出血來

自去年以來，Grantham 就一直預測股市將會大跌。他認為，即使是聯準會停止升息，以及歐洲央行推出新一輪的寬鬆措施，也無法推高股市。他說：「你不可能從石頭裡取出血來。」

如果美國股市的表現如此平淡，投資人該怎麼辦？Grantham 主張買進包括中國在內的新興市場，他認為這些市場的回報率可以達到 6% 或 8%。

Grantham 表示，中國擁有許多人才及更快速的成長，並以聰明的方式引導努力，整體來看，中國的工程師和科學家的數量遠多於美國，這使得他們很難不在科學上各個領域取得優勢。