當前股市太貴！巴菲特：未來可能乾脆買回1000億美元庫藏股

股神巴菲特 (Warren Buffett) 日前受訪指出，當前擁有良好前景的股票價格都太高了，不如回購自家股票，並表示，其所掌管的波克夏．海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 未來可能買回 1000 億美元的自家股票。

今年 2 月的致股東信顯示，截至 2018 年，波克夏公司持有 1120 億美元美國國債與現金儲備，已連續六季度持有超過 1000 億美元的資金，持有金額相當龐大，巴菲特在當時就已透露買回自家股票的想法。

巴菲特一直以來致力於挖掘價格被低估的股票，儘管如此，他認為當前許多股票價格過高，那些擁有良好前景的企業股價幾乎是「天價」，苦於找不到合適的收購標的。

然而，股東往往希望擁有龐大現金儲備的公司，能透過回購或派息將現金返還股東，隨著波克夏公司持有現金增長，回購股票的壓力越來越大。就在去年 7 月，波克夏公司宣布取消回購自家股票的限制，當回購價格低於波克夏的內在價值，便可執行回購。

波克夏公司 2018 年共計回購 13 億美元的股票，光是第 3 季就買回 9.28 億美元的自家股票。當時摩根士丹利分析師在給客戶的一份報告中估計，該公司可能在 2019 年進行 100 億美元的回購。