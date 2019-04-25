南韓首季GDP創10年最差 經濟學家估全年難「保2」

南韓 2019 年首季國內生產毛額 (GDP) 年增 1.8%，季減 0.3%，為近 10 年新低，投行、經濟諮詢機構，紛紛下修該國全年 GDP 預測值，其中最悲觀的數據，甚至低於 2%。

南韓首季 GDP 表現，創金融海嘯以來最差，主因在於投資減少、科技產業疲弱，外加出口下滑；值得注意的是，在南韓 GDP 中占比達 5 成的出口，已連續 5 個月衰退。

CNBC 報導稱，摩根大通經濟學家 Seok Gil Park 表示，南韓首季 GDP 令人失望，恐拖累全年經濟成長，預估全年 GDP 為 2.4%，低於先前預測 (2.6%)。

澳盛銀行 (ANZ) 經濟學家於最新報告中寫道，2019 年，南韓經濟乏善可陳，全年 GDP 將由先前預估的 2.5%，下修至 2.2%。

澳盛銀行報告指出，全球半導體市場可望回暖，有利南韓出口表現，第 1 季應是 GDP 谷底，但全年經濟成長表現，仍屬低迷。

經濟諮詢機構凱投宏觀 (Capital Economics) 的看法最悲觀，其經濟學家 Alex Holmes 於報告中，將南韓全年 GDP 年增率，從先前預估的 2%，下修至 1.8%，「出口挑戰多，內需仍疲弱，就算經濟有所復甦，力道也偏弱。」