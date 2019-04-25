台積電投資價值看這張圖！

翁偉捷

台股經過一週仍然維持在相對高檔，守住月線，台指期安全轉倉，接下來對於台股的看法筆者還是相對保守，除了上週所提到的技術面、籌碼面以及基本面的因素外，主要還是來自於台積電法說會的內容，筆者曾提到台積電這次法說會重點有以下四點：(1) 資本支出，(2) 七奈米良率，(3) 客戶訂單持續性，(4) 庫存水位。同時，台積電公布了對於第二季的財務預測，本次筆者將粗略地預估台積電今年全年營收，先把結論寫出來：台積電今年營收恐怕很難超乎市場預期。

全年營收仍偏弱勢

首先，筆者預測台積電營收的方法是把過去台積電對外評論業績展望的說法拿來建立出全年財測數字，主要有幾個重點：(1) 第二季營收區間：估二三二九至二三六○億元，(2) 第二季開始營收季季高，(3) 估全年與去年營收相仿。

抓住這三個重點，筆者利用第二季給出的營收區間的高標二三六○億元當成是預估基準，再參考去年第二季至第四季營收的季成長幅度約為一一％的 QOQ 來計算，因此，筆者可以得出，台積電第三季營收為二六一九．六億，第四季營收為二九○七．七億，所以全年營收是 2187 億 + 2360 億 + 2619.6 億 + 2907.7 億約等於 10,074.3 億，若與去年營收為 10,314.7 億元相比，則今年營收 YOY-2.3%，約略可以符合今年第一季台積電給出的 YOY±5% 的目標。

建立自己的比較標準

當然，這個數字是一個粗略估計出來的，其目的只是為了要讓投資人知道，只要是大型企業有穩定的產業週期以及出貨週期，其實都可以透過每次的法說會內容來建立出自己的一套比較標準，重點不在數字能估到多精準，而是提供未來每個月營收在公布的時候的好壞比較標準。

比如，筆者利用台積電第二季財測區間的高標來預估數字，所以大致上可以得出一個結論就是：台積電今年就算再好，也好不過去年！然後有了每季的營收數字，除以三之後就可以得到每個月營收的比較基準。當然，因為這是用最樂觀的高標數字建立出來的，所以只要比它好，台積電今年就會比預估好，反之，則差。

本益比河流圖看未來

再來看看台積電的本益比河流圖，所謂的本益比河流圖就是動態的本益比所形成的長期趨勢，簡單來說，本益比河流圖代表的是企業所處的產業趨勢，左下到右上為多頭代表產業趨勢為多；反之則為左上到右下，為空頭趨勢產業。

從台積電的本益比河流圖的走勢不難發現，過去十年晶圓代工的確是個成長性良好的產業，但從近兩年開始河流圖的走勢開始趨緩，表示產業進入到成熟高原期，成長性減緩。

再者，近十年的台積電本益比一直都在十二倍至十六倍之間，但到了近期成長性減緩的時候反而向上跳到十六倍至二十 倍之間，顯然股價偏貴，也是近一年半以來外資持續調節的原因。

台股高點時日無多

因此，從產業趨勢、投資價值以及技術型態來看，台積電現在完全不是個可以值得長期投資的標的，當然台積電漲不動也不代表它就會崩盤重挫，這是一定要提醒讀者的，成長趨緩、股價盤整不代表要放空操作，只是它可能已經不再是適合長期投資、存股的標的，當然如果台積電跌對台股來說是個滿大的壓力，只是從長期業績來看，台積電表現空間有限，台股可能也難再有創歷史新高的機會了。

來源：《理財周刊》 974 期

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