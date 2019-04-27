滿手好牌還要賭最大！郭董總統路的謀略與罩門為何？

文／今周刊編輯團隊

「那時候我和他同桌打麻將，莊家正連到七，老郭（郭台銘）手上的牌是大四喜，還有二、三索，聽一、四索，這已經是很多人一輩子都未必拿得到的大牌；但老郭摸進三索以後，竟然改聽對對胡。結果你猜怎麼樣？還真被他賭對、胡了一把大四喜對對胡。」

回憶這段往事的，是郭台銘的多年老友、聯電榮譽副董事長宣明智，他用這個牌桌上的故事，說明自己為什麼不感到意外。

「原本聽一、四索，枱面上還有六張牌能胡；改聽對對胡，雖然能多贏點錢，但能胡的牌機會少了；而且別忘了莊家連到七，一不小心就會損失慘重。但老郭就是敢賭，而且他就是能贏。」

宣明智想說的是：「就算已經滿手好牌，郭台銘只要看見機會，絕不會輕易放過；即使必須面臨極高風險，他也從不畏懼。」

這也解釋在科技業叱咤風雲數十年、個人財富高達新台幣 2 千億元的企業家，為何甘願將營收高達 5.3 兆元，市值逾 1.22 兆元的鴻海集團暫時擺在一旁，在 4 月 17 日，宣布參加國民黨總統候選人初選。

此時正是「台灣有難」

運用自身歷練，選總統拚經濟

郭台銘以資深國民黨員自許，國民黨黨產遭到凍結，財務有難時，他愛黨心切大手筆捐贈，幫黨度過難關；然而小英執政，兩岸關係結凍，習近平丟出《統一法》，讓自認可直通中南海、諸多重大投資在中國的郭台銘，感到焦慮難安。

一位鴻海人說，老郭身為台灣首富，從來沒有刻意避稅，都在台灣誠實納稅，「行得正的他，這點足以打死一堆台灣企業家」，就連夏普的國際記者會「他都叮嚀現場要掛上國旗」。在他心裡，此時正是「台灣有難」，他站出來有機會改變情勢。

郭台銘自認，自己赤手空拳打下今日鴻海帝國江山，靠的是實事求是、決斷明快的霸氣，這種一路披荊斬棘，克服困難，打造成功事業的豐富經驗，可以運用在政治上，帶領台灣走一條新路。

更何況，他的好友川普當上美國總統後，讓美國經濟翻紅，也給他不少啟發，有為者亦若是的雄心與熱血，終讓郭台銘決定跳出來，挑戰總統之路。

「中央獨裁」管理風格

鴻海大小事，只有郭董說了算

曾自述每天工作 15 個小時、且認為「一年 365 天、一天 24 小時，腦子裡所該想的，就是如何把一件事好好做成功」的郭台銘，多年來讓外界稱道、同時引起不少議論的，就是其近乎「中央獨裁式」的軍事管理風格。

「（在鴻海）年輕的人連說話的機會都沒有，你有機會去董辦室駐點一天，麥克風 99％都在總裁手上。在鴻海的文化裡面，我沒有看過嘗試發言的人。」一位鴻海前高階主管如此評論。

然而，郭董近年來的管理風格，確實已有了些許轉變。

事實上，鴻海近年陸續將臻鼎、工業富聯等一連串子公司分拆上市，以及把事業群升級為次集團，讓集團副總裁成為總裁的作法，業內即有不少聲音認為，這顯示郭董確實一步步在授權，並嘗試將鴻海從過去的「一人中心」制度，漸次過渡成為「集體領導」的形式。

過往，鴻海內部不少業務，都要填寫所謂的「核決權限表」經郭董審批，然而，一位知情人士透露，約在 3 月中，內部主管在呈送該表時，卻被告知老闆（郭台銘）已不再批閱。

這或許間接透露，郭台銘分權、授權的轉型計畫，正一點一滴地向前推進。瑞銀報告就認為，鴻海各大事業群負責人在各自領域的營運管理都已相對純熟，鴻海現在更像是一間控股公司，「即使今天郭台銘退下董事長的位置，對日常營運的衝擊都相當有限。」

來源：《今周刊》 1166 期

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