良維：Type-C商機大吃補

【撰文／陳子榕】

USB Type-C，又稱 USB-C，是一種通用序列匯流排 (USB) 的硬體介面形式，外觀上最大特點在於其上下端完全一致，與 Micro-USB 相比這意味著用戶不必再區分 USB 正反面，正反面都可以插入。

USB Type-C 規範 1.0 由 USB 開發者論壇 (USB-IF) 發布，並於 2014 年 8 月完成。與 USB3.1 規格大致相同。但現實 USB-C 的裝置不一定支援 USB 3.1 或 PowerDelivery。自從 2014 年 USB-C 規範發布後，許多新款的 Android 行動裝置、筆記型電腦、桌上型電腦甚至是遊戲機等 3C 裝置開始使用這種連接埠。

蘋果 2018 年秋季發表三款新品 MacBook Air、iPad Pro 及 Mac mini 不約而同導入 Type-C 連接埠，今年世界行動通訊大會 (MWC) 中，包括：蘋果、三星、華為、OPPO、Vivo 等一線手機大廠紛紛表態支持 Type-C 快充技術，市場開始揣測今年下半年蘋果除了筆電、平板改款持續延用 Type-C 之外，新 iPhone 也將正式導入 Type-C，而良維 (6290) 過去接該美系客戶連接線材訂單，在與日商合作之下，良維有機會從過去僅供應筆電轉為全產品線供應，受惠程度大。

良維 3 月營收年增率 3.82％

良維 108 年 3 月營收 6 億 3191 萬 7000 元，和上個月的 4 億 6439 萬 4000 元相較，增加金額為 1 億 6752 萬 3000 元，較上月增加 36.07％，和 107 年同月的 6 億 867 萬 2000 元相較，增加金額為 2324 萬 5000 元，較 107 年同月增加 3.82％。累計 108 年 1-3 月營收 17 億 2704 萬 6000 元，和 107 年同期的 19 億 4184 萬 8000 元相較，減少金額為 2 億 1480 萬 2000 元，較 107 年同期減少 11.06％。

HomePod 智慧音箱的連接線供應商

蘋果 HomePod 在中國大陸市場開賣，整體智慧音箱銷售量可望大幅成長，此外，市場傳出良維打入亞馬遜數據中心供應鏈，提供伺服器用的電力線，2018 年下半年已開始出貨，資料中心需求強勁，帶動相關出貨成長，2018 年全年營收 72.59 億元，年增 15.09％。亞馬遜智慧音箱 Echo 在去年底感恩節銷售暢旺，部份機種甚至傳出缺貨，預期到 2019 年上半年才能消化訂單，亞馬遜也傳出對供應鏈緊急追單，推升良維營運走揚。

來源：《萬寶週刊》 1330 期

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