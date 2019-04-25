嚴選首季營收亮麗個股

台股總市值與 GDP 的比值來到 186.26 的相對高檔，逼近去年最高點 188，經濟基本面必需趕快跟上，而首季營收亮麗的低基期個股仍是安全標的。

馮泉富

過去一周除了費城半導體指數於四月十七日續創歷史新高以外，NASDAQ 期貨也加入了創高行列，而道瓊指數與 S&P500 指數則離歷史高點近在咫尺，台股加權指數也攻上一一○○○點。

國際油價是今年的第一頭灰犀牛？

今年以來，全球主要市場的上漲是由估值推升「資金行情」，而非獲利推動，使美股為首的主要市場本益比同步拉高，全球股市再度走到關鍵階段。為何說是關鍵階段？眾所周知，若非獲利推動的行情，續航力總是有其極限，有一個十分通用的量化指標，為總市值除以 GDP。歷史經驗顯示 GDP 有其承載極限，去年第三季曾在專文裡提醒過投資人，如果 GDP 增速放緩，身為分子項的股市總市值增速過快，會讓總市值除以 GDP 之係數偏高，於是該市場的下修回調風險將快速增加。

要讓總市值除以 GDP 的比值下降，一是分母拉高，就是 GDP 加速成長；另一個方式，投資人最不喜歡，就是股市總市值下降，也就是指數下跌。以目前的國際環境而言，全球主要經濟體 GDP 成長皆同步放緩。

顯然，若總市值再持續增加，而 GDP 跟不上腳步，恐有泡沫化之疑慮。美股總市值除以 GDP 之係數去年九月曾一度逼近歷史高點，後來的事大家應該記憶猶新；而台股該比值目前來到一八六．二，逼近去年最高點一八八，我們不知它能在高檔維持幾個月，保持警覺總是好事。

目前比較令人擔憂的是，在此關鍵階段又遭逢國際原油價格大漲，這是個不小的考驗。我們四月十二日已領先在全球投資瞭望專欄提醒投資人，需留意油價的威脅性。

回頭檢視本波資金行情的核心推動力，非歸功於全球主要央行的寬鬆力量莫屬。例如，美聯儲 FED 暫停了加息，並釋放了年內不再加息的信號，同時端出了停止縮表的明確框架；歐央行、日本央行和英格蘭銀行都轉向了更加寬鬆的政策立場。

不過，全球央行之所以勇於執行貨幣寬鬆政策，源自於通膨率「消費者物價指數 CPI」明顯下降，而通膨率下降，主要又得利於去年第四季國際原油價格的大跌。

觀察近期國際原油走勢，已連續默默的上漲近四個月，而美國白宮於二二日正式宣布，決定從五月三日徹底對伊朗實施石油出口制裁，讓伊朗的原油出口量降到零，不再給予進口國「豁免」待遇，包括台灣及中國，促使美國紐約輕原油期貨價格突破每桶六六美元，大陸 A 五十期貨領先出現長黑 K。

如果這個原油價格一值維持下去，或甚至更高，今年第三季下半開始，低通膨的優勢將開始逐漸消失，美國 FED 還能如市場預期一般，朝降息循環靠攏嗎？不無疑問。這可能導致市場資金的風險偏好下降，進而影響股市估值。

OPEC 國家的增產速度 將攸關貨幣寬鬆的延續性

高油價可能將成為今年股市領先遭遇的一頭灰犀牛，化解的機率大嗎？國際油價自二○一八年第四季崩跌後，於今年首季築底反彈，主要因素來自於 OPEC 協議減產，在 OPEC 龍頭沙烏地阿拉伯帶頭減產下，整體 OPEC 國家減產達成率高達一四八％，加上自美國退出伊朗核協並制裁伊朗以來，其石油產量自三八○萬桶／日，大幅下降至二七○萬桶／日，而出口量由二五○～二八○萬桶／日，減少至目前約一○○萬桶／日，對全球原油市場供應造成相當影響。

由於美國已表態對進口伊朗原油國家的「豁免」期，不再延長，這是近期油價大漲的引爆點。發展至此，國際原油價格不但成為全球貨幣寬鬆能否延續的關鍵因素，也是本波景氣循環是否能夠延長的重點。

現階段我們認為 OPEC 應該會配合川普總統作增產動作，只是產量恢復的速度掌握在沙烏地阿拉伯，而 OPEC 將於五月十四日發布月報，十九日舉行減產檢視會議，六月二五開正式會議，這裡暫時不作政治上的研判。目前相對較大的風險是，在 OPEC 未發布進一步訊息以前的空窗期，主要產油地區不能發生更大的地緣衝突，否則對全球股市不利。

歐洲 PMI 不如預期 美國數據好壞參半

近期美元指數創波段新高，也是干擾外資買超積極度的因素之一。其背後的因素來自於歐元區的經濟數據乏善可陳，於是歐元轉弱，美元自然成為避風港。日前 IHS Markit 公布的歐元區製造業四月 PMI，雖然由三月的四七．五升至四七．八，但仍連續三個月低於五十的榮枯分界線，為二○一三年四月以來次低。四月的服務業 PMI 滑落至五二．五，也低於市場預期的五三．二。

同日，Markit 公布之美國四月份綜合 PMI 產出活動大幅降至三十一個月低點，且主要由服務業所拖累，恐影響市場對美國第二季 GDP 增速的預期，惟此一結果還待五月初美國官方 ISM 數據與就業指標進一步做確認。幸虧美國的零售銷售數據優於預期，沖淡了前述利空的氛圍。

美國三月份零售銷售總額月增一．六％，優於市場預期之月增一．○％，創二○一七年九月以來最大增幅，十三個主要零售類別中有十二類項目呈現正增長；就年增率而言，三月零售銷售年增率由前期的年增二．二％上升至三．六％，十三個主要零售類別中有九個項目上升。整體而言，三月零售銷售表現優於預期，雖然仍不及去年平均四．九％的增速，但增長力道仍維持穩步向上，後續仍要持續關注消費增速的回升是否有連續性，否則美股即便創高也很難站穩。

台灣外銷訂單不如預期 基本面接棒恐將再延期

將焦點拉回台灣，經濟部統計處 二十二日公布的三月外銷訂單金額為三八五．九億美元，較去年同期衰退九．○％，不如原先預期的五％，已連續五個月負成長。累計一～三月接單年衰退八．四％，是二○一○年以來同期最大跌幅。

三月份接單來源部分，五大區域同步呈現下滑，其中，來自中國大陸及香港訂單為九九億美元，比去年同期減少十三．七％，是所有地區中衰退最大；其次是東協訂單三七．三億美元，年減十一．二％；跌幅第三是美國訂單一○七．七億美元，年減九．七％。

展望未來，統計處預估四月份外銷訂單金額將介於三五五～三六五億美元之間，約年減六．七％至九．二％之間，仍呈負成長，以此類推，預估第二季也可能呈負成長。因此，原先寄望第二季淡季不淡，股市多頭由基本面接棒的期待可能會落空，投資人需放在心上。

第一季財報將陸續公布 可預先留意營收突出者

如前所述，現階段外部因素有國際油價的威脅，內部有外銷訂單不如預期的負面因素，投資人在操作策略上，應該以控制風險為優先。由於第一季財報將陸續公布，投資人可預先觀察第一季營收表現佳的個股，其中，若股價型態已領先整理一個月以上的個股，可列為口袋名單，並留意價穩量縮後，技術面相對有利的切入點，作技術面操作。

來源：《理財周刊》 974 期

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