找Q2電子業績潛力股

【撰文／王榮旭】

美、中股市強勢不變， 今年來上證指數大漲 28％，美股 4 大指數最近也漲到去年高點，創收盤價新高，那斯達克指數及費半指數今年更是分別大漲 22％及 36％，台股大盤今年漲 13％相對落後，往去年高點 11270 突破可能性大，除了台股跟美國科技股連動性高，台股籌碼仍相對安定，融資增速極為緩慢，今年來大盤漲 1700 點，4/24 融資餘額 1318 億元僅增加不到 60 億元，最近隨大盤漲到 11000 成交量縮，代表市場謹慎不追價，融券餘額從在 4 月初低檔 40 萬張，快速爆增到 69.3 萬張，融券放空水位創 6 年多新高，所謂空頭不止，多頭不止，這波行情量價未失控，內資保守 Q1 軋空手，Q2 可能變軋空單，強勢股如散熱、PCB、PA 及網通等最近拉回，充其量是漲多拉回整理，待獲利賣壓消化，籌碼換手再攻。

雙鴻 Q1 淡季 EPS 創新高

現在已 4 月底，下週進入 5 月陸續公佈營收，Q2 雖然還是電子淡季，但隨 5G 基地台開始佈建，5G 族群業績可望增溫，散熱族群業績領先，雙鴻 (3324) 及泰碩 (3338)3 月營收皆創歷史新高，本週雙鴻公佈 3 月稅後 EPS 達 1.11 元，單月獲利幾乎追平 1∼2 月合計的稅後 EPS 1.16 元，Q1 單季稅後 EPS 2.26 元，幾乎是去年全年 EPS 稅後 2.9 元的 8 成，雙鴻的獲利展現出可怕的爆發力，Q1 是淡季，Q2 業績增溫下半年才是真正旺季，全年 EPS 挑戰 10 元，最近拉回月、季線整理，本益比降到 12∼13 倍，強勢股在這裡通常有強勁支撐，最高價散熱股王超眾(6230) 還站在 5 日線上，逼近 180 元高價，代表散熱主流不變，較低價的力致 (3483) 與奇鋐(3017)，Q1 營收都比去年增加但幅度還不明顯，股價最近急跌已過度反應財報狀態，力致 Q2 起 5G 基地台訂單可望開始拉貨，業績開始增溫，全年 EPS 上看 3 元比去年 0.8 元大增。

來源：《萬寶週刊》 1330 期

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