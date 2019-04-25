網通、手機業務占比拉升 超眾本季營收或重回20億元 今年EPS上探8元

散熱模組大廠超眾 (6230) 今年受惠 5G 基礎建設與手機熱板、熱管滲透率大幅提升的帶動，加上技術領先的優勢，成長前景看好，台系法人預估今年將逐季成長，本季營收估重回 20 億元大關，全年度業績上探 85 億元，EPS 逼近 8 元。不過，因超眾短線股價漲幅過高，週三 (24 日) 以漲停板收盤，來到 180 元價位，創收盤新天價，該法人認為本益比偏高，調降該股投資評等至中立，目標價 143 元。週四 (25 日) 散熱族群殺盤再起，多檔均大跌逾 5%，超眾股價也一度重摔約 7%，最低來到 167.5 元。



法人指出，超眾今年的成長動能有二，一是手機業務上半年受惠韓系客戶 S 系列新機種部分採用高階熱板，其餘機種採用熱管模組，ASP 提升，而下半年 Note 系列新機有機會全面導入熱板，預估今年手機營收占比將提升到 9%；另網通業務受惠 5G 基礎建設需求升高，出貨量大幅提升，推升網通業務占比也將顯著增加到 16%，整體毛利率獲得提升。