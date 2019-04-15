Q1財報效應發難 散熱族群今股價大噴發 雙鴻、超眾首季EPS上探2元

在手機熱管熱板應用提升以及 5G 題材之下，散熱族群業績前景看好，雙鴻 (3324)、超眾(6230)、奇鋐(3017)、健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483) 首季業績均繳出佳績，也可望推升首季財報走揚。法人預估，包括超眾與雙鴻首季 EPS 均有望挑戰 2 元，健策逾 1 元，泰碩上探 0.5 元，奇鋐約 0.45 元，力致拼轉盈。散熱族群週一 (15 日) 股價再度大噴發，泰碩延續法說會後強勢，一早即漲停關門，創下 58.6 元掛牌後新高，超眾 (6230) 隨後也亮燈漲停，創下 155.5 元新天價，進入分盤交易的力致近午盤時分也亮燈漲停，來到 58.8 元價位，雙鴻、奇鋐也分別大漲逾 7%，健策則漲逾 5%；甚至連以顯卡散熱風扇為主力的動力 - KY(6591)也因產業回溫而亮燈漲停。



散熱族群因前景看好，在法人力捧下，股價去年第四季就開始出現大漲，而後續業績也提供股價支撐，尤其傳出獲得韓系客戶手機大單的雙鴻首季業績一馬當先創高，前兩月 EPS 達 1.16 元，預估單季 EPS 可望突破 2 元；超眾首季業績表現也超出法人預期，因此首季業績也有機會上探 2 元，尤其在日本電產入主之後業務面擴大，為長期營運帶來高成長。



5G 今年將商轉，手機品牌廠陸續推出 5G 手機，且基地台等基礎建設起飛，帶動上述業者 5G 基地台散熱業績率先發難，加上 5G 帶動資料中心擴建需求，雲端伺服器市場成長可期，也挹注散熱業者的業績動能，健策出貨 AMD 伺服器均熱片，在今年也有長足的進步。

