〈5月報稅季〉減稅紅包讓國庫大失血 今年綜所稅收估跌破千億元 創5年來新低

5 月報稅季將屆，去年稅制優化改革上路後，在四大扣除額大幅調高、所得稅率調降與基本生活費調高後，今年綜所稅稅收預估約 913 億元，為近 5 年來新低，但營所稅則受惠稅率調高，估可增加至 4000 億元。

財政部賦稅署今 (25) 日舉行 107 年度所得稅結算申報記者會，賦稅署署長李慶華表示，今年因稅制優化改革方案調高四大扣除額、基本生活費，以及綜所稅稅率調降，綜所稅稅收預估約 913 億元。

根據賦稅署統計資料，2013 年到 2015 年綜所稅收每年都在低於千億元，2016 年起綜所稅又開始恢復千億元以上水準，去年綜所稅稅收約 1440 億元，但今年因調高四大扣除額，最高稅率也降至 40%，加上股利所得新制上路，預估稅收將因此縮水。

根據賦稅署估算，今年四大扣除額調高將使稅收大減 388 億元、調降最高所得稅率約 79 億元稅損、股利所得新制也有 31 億元稅損，以及基本生活費調高約 55 億元稅損，估計將使今年綜所稅稅收大減至 913 億元，和去年 1440 億元相比，約減 57%。

不過李慶華也說，去年企業調薪使得薪資所得稅基擴大，如果股利發放比預期好，不排除今年綜所稅稅收可望增加，或有機會超越今年預估數 913 億元。

雖然綜所稅可能縮水，但營所稅可望增加，李慶華表示，今年營所稅率從 17% 調高至 20%，淨額在 50 萬以下的中小企業營所稅稅率 18%，預估可挹注國庫 622 億元，營所稅稅收預期可從去年的 3438 億元，增加至 4000 億元。