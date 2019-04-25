法說行情誰是大黑馬？

【撰文／張文赫】

「我們與惡的距離」上週畫下完結，「台股與萬點的距離」4/23 正式站上，即使台灣 3 月外銷訂單金額年減 9％，連續 5 個月負成長，Q1 累計接單年減 8.4％，創 2010 年以來同期最大減幅，但最壞已過。由於明年 1/11 是總統大選，因此整體股市不容易走空，漲多會有技術面的修正，但是個股高低基期會大調整，錢往低處流，上周的地震就好像在警示我們，個股開始會大震盪，漲多的散熱股出現全面修正，主要引爆點來自力致 (3483) 技術面及籌碼面的多殺多，奇鋐(3017)Q1 EPS 0.51 元也很一般，並沒有出現高成長，但股價已經漲了 8 成，基期已經墊高。

時序進入法說會的密集期，各公司對 Q1 業績做檢討並說明 Q2 展望，重量級的大立光 (3008)、台積電都表示谷底已過，將逐季走高，萬一的法說會行情才剛正式引爆，接下來誰能從中脫穎而出？

電子重量級法說輪番上陣

台股以電子科技股為主要市場，美國費城半導體指數已經創下歷史新高，這意味著去年受貿易戰影響情況已經結束了，半導體產業開始欣欣向榮將迎接下半年的旺季，市場聚焦的大立光、台積電法說會順利過關，也都表示谷底已過，穩住台股 11000 點，其他重量級電子法說將接棒上陣，預期也不會太差。

南亞科 (2408) 今年 Q1 EPS 1.18 元季減 54.9％，毛利率滑落至 40.7％，在美中貿易等不確定性因素影響下，市場持續進行庫存調節，以及英特爾處理器缺貨也是重要影響因素，使得首季記憶體需求降溫，價格跌幅也超乎原先預期，而公司預期 Q2 記憶體價格跌幅可望縮小，將是今年單季谷底，Q3 在產業旺季帶動下，可望回升。公司配息 7.15 元現金，殖利率達 11％，在殖利率的保護下，隨著基本面谷底翻揚，外資回補持股，年線關卡可望挑戰。

力成 (6239)Q1 EPS 1.36 元，季減 13.27％、年減 9.29％，創近三年低點，毛利率 16.2％、營益率 10％，低於去年第四季 18.3％、12.1％及同期 20.4％、14.7％，雙創近 5 年低點。主要受到記憶體價格庫存調整而顯著下滑，上游晶圓廠對此削減產出，使下游封測廠受影響，但首季最辛苦的一季，已經度過，總經理洪嘉