南韓第1季GDP意外萎縮0.3% 寫金融危機以來新低

南韓經濟第 1 季出乎意料地出現萎縮，寫金融危機以來最糟糕的表現，主因為政府支出未能跟上前一季的強勁步伐，而民間企業則大幅削減投資。

南韓央行週四 (25 日) 公布數據顯示，首季公布的 GDP 季減 0.3%，創 2008 年第 4 季以來最差，當時萎縮 3.3%；市場預期為增長 0.3%，前期數據為成長 1.0%。

與去年同期相比，這個亞洲第四大經濟體仍有 1.8% 的增長，但預期為 2.5%，前一期則是 3.1%，這也是自 2013 年第一季以來，最低的年成長率。

此外，第一季出口也見到 2.6% 的季減幅度，比前一季的下跌 1.5% 減幅更為擴大。央行表示，這主要是因為美中貿易戰的影響，和電子產品需求放緩的打擊。

南韓財政部週三宣布，預計實施 6.7 兆韓元 (約 59 億美元) 的補充預算，以幫助在經濟放緩下提供支持，因為南韓 1 月失業率達到 9 年來的新高。

實際上，在今天數據公布前，市場原本就抱持擔憂，並在美元走強的前提下，韓元跌破近 2 年的關鍵支撐點。

韓元兌美元匯率下挫 0.7%，來到 1 美元兌 1150.05 韓元，低於去年 10 月的 1145.75 低點。韓元今年以來已經下挫 2.9%，是亞洲國家中表現最差的貨幣。

南韓央行上週下調了經濟成長與通膨預期，並表示貨幣政策仍將保持寬鬆。