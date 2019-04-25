〈環球晶展望〉8吋長晶最大生產基地 已著手研發12吋電源應用長晶

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 位於義大利東北部的 Merano(美拉諾) 長晶廠，為環球晶 8 吋長晶的最大生產基地，產能占環球晶整體長晶產能的 15-20%，且高達 25% 以上產品，均為功率半導體相關應用，隨著越多來越多電源需求應用推進 12 吋，正持續研究電源相關產品的 12 吋長晶，也與客戶共同研發 12 吋晶棒。

環球晶位於義大利東北部、鄰近奧地利國境城鎮的 Merano 長晶廠，該廠建廠於 1926 年，最初生產農業化學品，於 1974 年轉型為半導體工廠，並由環球晶於 2016 年購併，在過去 3 年內，透過製程持續改善，使每年產量均達成 1 成以上成長，意即從 2016 年購併該廠以來，年產出已增加約 3 成，每 55 分鐘就會產出新的晶棒。

Merano 長晶廠採 CZ 法長晶，生產 6 吋與 8 吋晶棒，產能比例分別約 3 成與 7 成，其中，6 吋晶棒主要出貨至馬來西亞廠，8 吋則是供應位於義大利北部 Novara(諾瓦拉) 廠與其他 8 吋廠。目前 Merano 共生產 732 種不同規格的產品，每年都會應客戶要求提供新品，去年共出貨 335 個新規格項目給客戶。

Merano 為目前環球晶 8 吋長晶的最大生產基地，若不計算 12 吋，產能占環球晶整體長晶產能的 15-20%，且該廠約 25-30% 的產品，客戶端均為功率半導體相關應用。

環球晶表示，過去 6 吋為功率半導體主流，而後慢慢走向 8 吋，但隨著越多來越多電源需求應用推進 12 吋，廠區持續進行研究電源相關產品的 12 吋長晶，也有與客戶共同研發 12 吋晶棒，以因應未來客戶需求。