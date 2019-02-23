熱門股─為升 股價收復300元大關 創7個月新高

胎壓偵測器大廠為升 (2231-TW) 日前指出，今年可望逐漸增加新客戶和新訂單，預期業績將比去年好，法人也看好在先進駕駛輔助系統 (ADAS) 成長趨勢下，將持續推升其毫米波雷達產品成長動能，為升本周股價大漲 11%，收復 300 元整數關卡，並收在全周最高價位 324 元，創去年 7 月下旬以來新高，周線連 6 紅。

為升日前宣布以股份交換方式取得為昇科科技股權，最快 6 月起為昇科營收將全數併入。

據工研院 IEK 預測， ADAS 全球市場規模於 2030 年將達到 8000 億美元；由於為昇科主要從事車用毫米波雷達自主研發，擁有多項關鍵技術，可應用在車用盲點偵測和前方防撞雷達等產品，在 ADAS 成長趨勢下，成長想像空間大。

為升近年逐漸轉型升級為車用安全系統研發和整合者，並以 24GHz、77GHz 雷達自主開發技術來布局毫米波雷達各應用領域。

不過，有法人提醒，為昇科去年前 3 季虧損 9300 萬元，為升認列 5300 萬元虧損，由於為昇科本來就已列在合併財報中，未來為升持股為昇科由 56.89% 增加至 100% 後，恐拖累為升短中期的獲利，並稀釋每股獲利，今年為升獲利展望需以毫米波雷達的出貨狀況為後續的觀察重點。