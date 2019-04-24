【華冠投顧】台積電創歷史新高 台股震盪守住萬一

大盤即將再創新高 多頭壓寶摩台結算

焦點股: 禾昌 (6158)、直得(1597)、勤誠(8210) 及倉和 (6538) 等。盤面資金重新回到工業 4.0 機器人概念股，多檔工具機上游股突破年線反壓，超眾 (6230) 連三黑 K 後轉強，跳空漲停，收 180 元，創下今年新高；多方點火上詮 (3363) 尾盤收 53.9 元，漲 4.1 元 8.23% 作收。

控盤用龍頭權值股偏多表態，指標股中股王大立光 (3008)走勢震盪中盤升，終場收在 4670 元上漲 40 元，台積電 (2330) 開高震盪小漲，收 269 元，收盤即是最高價，可成 (2474) 上漲 0.97% 收 260.5 元，其餘權值股中，聯發科 (2454) 再次跌破月均線後拉尾盤，收盤小跌 0.17%，收 289.5 元。

台股加權指數技術面出現震盪小黑 K 線站上五日均線，股價持續在盤整區間震盪，三大法人今賣超 22.35 億元，外資賣超 12.4 億元，收盤多頭維持 11000 點之上，金融保險類股指數出現量增小紅 K 線收高，股價漲量能增加，金融股確定寸步走漲的訊號，即將取代台股雙王為摩台結算作準備。

大盤指數收 11027.64 點成交量 1210 億，小漲 1.96 點，台股今日成交量大於日前成交量，明日出現向上突破新高機會大，台指期結算後多頭量縮價跌良性回檔；股價已經開始向上表態，5 日均線是有效支撐。由盤面走勢觀察，鴻海集團因為短線過熱休息整理短時間內無法重掌多頭兵符，低基期的被動元件類股仍然是弱勢股的指標，未來創新低不意外。月底摩台結算，金融類股將會帶領指數創新記錄。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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