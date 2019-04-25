台股盤前─連兩天尾盤大拉特拉 大盤向上攻堅的關鍵在這個因素

台北股市 24 日大盤在最後一盤的 92 億元成交急拉之下，仍站穩 1 萬 1000 點女上，以上漲 1.96 點作收，成交值 1206 億元，在台股尋求站穩 1 萬 1000 點的大關同時，選擇低位階及營收成長股，為現階段重要操作心法。市場量能能否有效放大，則為現階段市場最重要的關鍵因素。

證券分析師黃漢成指出，台股現階段的類股輪動格局將持續，大盤將維持震盪向上

今晨收盤的美股指數方面，道瓊指數下跌 59.34 點，或 0.22%，收 26597.05 點。那斯達克指數下跌 18.81 點，或 0.23%，收 8102.02 點。標普 500 指數下跌 6.43 點，或 0.22%，收 2927.25 點。費城半導體指數上漲 14.96 點，或 0.95%，收 1589.02 點。

同時，美股標普 500 指數中，11 個板塊僅 3 個板塊收漲，房地產板塊領漲 (0.77%)，其次為必需消費品 (0.55%) 與公用事業板塊 (0.09%)；美國能源情報署 (EIA) 報告美國每週原油庫存增幅大於預期後，能源股領跌 (-1.85%)，其次為電信業務 (-0.75%) 與材料板塊 (-0.57%)。

昨日尾盤撐盤推升大盤指數站上 1 萬 1000 點作收的台股三王包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW)，今日仍然是多頭的指標舊寮重點，證券分析師張陳浩表示，台股近日追價意願不足，這 3 檔權值股的多空表現，將牽動台股今日的表現。

在市場重要訊息方面，聯電 (2303-TW) 公布第 1 季每股純益 0.1 元，此外，聯電宣布擬配發每股現金股利 0.58 元，盈餘配發率 100%，同時將實施庫藏股，預計買回 20 萬張。聯電的 2019 年第 1 季合併營收 325.83 億元，季減 8.3％，毛利率 6.9％，歸屬母公司業主淨利 12.01 億元，優於去年第 4 季，但年減 64.6％，每股純益 0.1 元。

國巨 (2327-TW)2019 年第 1 季財報出爐，受到需求疲弱、產品價格下跌不利影響，單季稅後純益 25.9 億元，季減 39.5%、年減 39.2%，每股純益 6.11 元，雙雙為近 6 季新低。