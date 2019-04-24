【日盛投顧】上升趨勢線未破前仍有機會創反彈高

◆盤勢分析

1. 週三台股開平高震盪，最高點 11,070 點逼近反彈波段高的 11,077 點，最低點 10,995 點守穩 5 日線（10,994 點），終場指數上漲 1.96 點，漲幅 0.02%，收在 11,027.64 點，成交金額為 1,210.79 億元，小於 5 日均量（1,309 億元）及 20 日均量（1,299 億元），量能較前兩個交易日增加。三大法人合計賣超 22.35 億元：外資賣超 12.40 億元、投信買超 2.90 億元、自營商賣超 12.85 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 10 日線附近，壓力為 11,200 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（79）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.01%，收在 143.48 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 146 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（68）大於 50，短線偏多震盪。近期法人著墨較深的族群包括散熱、PCB、IC 設計、遊戲、PA、光通訊等。

4. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率、鴻海集團股等。

LED、半導體、蘋概、網通、散熱、高殖利率為盤面主流

1.LED：2340 光磊週二座談會吸引法人關注，2448 晶電受惠應材停止供貨三安。

2. 半導體：8016 矽創挾感測器營運正向，3035 智原第一季 EPS 創近 6 季新高，3227 原相、4968 立積、2337 旺宏將隨任天堂 Switch 大啖大陸遊戲機商機。

3. 蘋概：3406 玉晶光將與大立光爭食高階鏡頭商機，2439 美律將因 APPLE 擴大印度生產比重吃香。

4. 網通：5G 議題發燒，網通 2314 台揚、2332 友訊及光通訊 4979 華星光週三相對強勢。

5. 散熱：5G 帶動需求，6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐週二回檔後週三反彈。

6. 高殖利：2404 漢唐每股配發 10 元現金股息，殖利率達 7%，2886 兆豐金每股將配發 1.7 元現金股利，殖利率達 6%。

7.【弱勢】PCB：陸資發表報告認為 APPLE 第四季將推出 2 款新 AirPods，預估 2367 燿華及 2313 華通或將因新 AirPods 變更設計而受重創，帶衰同族群 4958 臻鼎 - KY、5349 先豐及 6213 聯茂等。