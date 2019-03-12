美銀：隨著2020總統選舉進行 FANG股票將承受更多監管壓力

美國銀行分析師 Justin Post 週一 (11 日) 發布研報指出，隨著 2020 美國總統大選的競選活動開始加速，矽谷科技公司過度主導的地位，可能仍是民主黨候選人關注的焦點，將不利於部分 FANG 股票的走勢，特別是 Facebook(FB-US)。

他認為，以 FANG 的監管問題為重點的競選活動，將持續下去。

民主黨參議員 Elizabeth Warren 上週發表了一項分拆最大科技公司的計畫，並表示，如果她當選總統就付諸實行，她尤其關切「FANG」中—Facebook、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的情況。

她強調，這些科技巨頭目前正在蠶食小型企業和創業公司，並展開不公平的競爭，應該將他們分拆。她形容，「這就像一場棒球賽：你可以當裁判，也可以擁有一支球隊，但你不能既當裁判又擁有球隊。」

Warren 表示，她並不反對市場，但是市場也必須遵守規則，「資本主義並不是要擁有一家龐然大物來壟斷市場」。

Post 評估，以 Warren 的計畫，強制拆分可能會在很大程度上幫助 Alphabet 和亞馬遜這兩家科技巨頭，但 Facebook 將面臨最大的風險，可能會導致股東遭遇嚴重的損失。

Post 表示，對 Alphabet 來說，部分拆分 (包括分拆出 YouTube 業務或 Waymo 無人駕駛業務)，可能帶來價值提升，因為旗下部分的業務都是獨立的實體，每個品牌都有足夠的規模吸引廣告商。而對亞馬遜來說，則是比較中性的，因為投資人對此一帝國下的各項業務，普遍都覺得滿意。

Post 認為，一旦 Facebook 被拆分，則「可能會最令投資人感到擔心」。例如，Facebook 旗下的 Instagram 和 WhatsApp 被拆出之後，很可能與 Facebook 本身的用戶及廣告主展開競爭，加上原先的壓力。